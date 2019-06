Fomento del trabajo confía en que sánchez sea investido presidente y pide la abstención de quienes no quieran repetición electoral

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, señaló este miércoles en el Fórum Europa que confía en que Pedro Sánchez será investido presidente del Gobierno y pidió la abstención a aquellos partidos que no quieran repetición de elecciones.

Así lo dijo Sánchez Llibre en este acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum que protagonizó en Madrid y al que asistieron, además de responsables de distintas patronales y políticos, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.

El responsable de la patronal catalana defendió en su intervención que "las empresas y los ciudadanos necesitamos, cuanto antes, un Gobierno en plenas funciones, con un apoyo parlamentario suficiente durante toda la legislatura, al servicio del crecimiento económico y del empleo".

Por ello, apeló a la "responsabilidad política" de los grupos parlamentarios para "posibilitar la construcción de espacios de diálogo y de consenso para que pueda cristalizar en un Gobierno estable y solvente capaz de acometer las reformas que necesita España".

Sánchez Llibre quiso decir que "ha habido un partido que ha ganado las elecciones con 123 escaños, los partidos que vienen detrás tienen la mitad de esos escaños, lo normal es una investidura de Sánchez".

"Estoy convencido de que los diferentes debates o el debate para una posible investidura que se va a celebrar en la próxima quincena de julio, a través de la primera o la segunda votación, va a posibilitar la investidura del presidente Sánchez", manifestó.

Matizó sin citar partidos que "para las personas que no quieran una investidura fallida y que se repitan elecciones generales, lo que tienen que hacer es abstenerse" y agregó su convencimiento en que "no se van a repetir las elecciones generales". Añadió que "no nos podemos permitir este lujo de volver a repetir unas elecciones".

A ello, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, apuntó dentro del acto que "da la capacidad de un Gobierno de coalición de dos partidos, o da la posibilidad de un Gobierno monocolor con la abstención de los partidos que consideren necesario".

El responsable de Fomento del Trabajo concluyó su discurso mostrando su confianza en la nueva legislatura y en que "no nos dejemos llevar por debates y pugnas estériles, que no conducen a nada" y que se deben posibilitar "espacios de diálogo, consenso y pacto".

