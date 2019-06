Ocho de cada 10 tarjetas de débito cobran comisiones por utilizarlas fuera de españa

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

Ocho de cada 10 tarjetas de débito, en concreto un 78,12%, que se comercializan en España cobran comisiones por operar en el extranjero, según informó este miércoles HelpMyCash.

El estudio 'La guía definitiva para saber con qué tarjeta viajar', elaborado por el comprador de productos bancarios HelpMyCash, apunta que los pagos pueden suponer más de 10 euros por cada cien euros que se saquen en un cajero internacional. Sin embargo, el informe revela cuáles son esas comisiones y cómo evitarlas.

Así, en países de la zona euro, al tener la misma moneda las compras con tarjeta no implican comisiones adicionales, sea cual sea el banco, por lo que para evitar sobrecostes es aconsejable, en la medida de lo posible, realizar todas las transacciones directamente con la tarjeta, en lugar de sacar dinero en cajeros.

El estudio señala que es al utilizar los cajeros cuando se cobran las comisiones. En estos casos se debe tener en cuenta que la comisión impuesta por el propio banco al que se pertenece ronda el 4%, con un mínimo de tres euros, y, además, el pago que pondrá el banco propietario del cajero en cuestión, llamado 'surcharge fee'.

Esta segunda comisión está regulada por la Comisión Europea y no puede sobrepasar el 0,2% sobre la cantidad dispuesta a débito, aunque muchos bancos deciden no cobrarla directamente. Uniendo estas dos comisiones, se terminaría pagando en torno a los 3,06 euros por cada disposición de 30 euros que se realice en la eurozona fuera de España.

Para eliminar estos costes, al menos la comisión que cobra el banco emisor de la tarjeta por sacar dinero, existen tarjetas que, como ventaja, permiten operar en el extranjero sin comisiones. En concreto, según HelpMyCash, existen 14 tarjetas de siete entidades diferentes que se pueden solicitar para operar dentro de la zona euro gratis.

PAÍSES CON MONEDA NO EURO

Respecto a los países que no pertenecen a la zona euro, a las comisiones por sacar dinero del cajero se añade la comisión por el cambio de moneda, que suele ser de un 3% sobre el dinero utilizado.

Asimismo, los países que no usan el euro no contemplan el 'surchage fee' y el coste puede variar desde los pocos céntimos hasta los 15 euros, por lo que al utilizar una terminal fuera de la zona euro se puede llegar a pagar hasta un total de 7,9 euros (suponiendo una 'surcharge fee' de cuatro euros) por sacar 30 euros en divisas en un cajero, o unos 11 euros por disponer del equivalente de 100 euros.

El estudio de HelpMyCash indica que evitar estas comisiones es más complicado, pero no imposible, y explica que en el mercado actual existen ocho tarjetas de débito que no cobrarán las comisiones por sacar dinero y tampoco las comisiones por cambio de divisa. Además, en muchos países hay bancos que no cobran la 'surcharge fee', por lo que es posible operar en cualquier país del mundo sin que se cobre un céntimo de más.

