La cnmv está decidida a actuar cuando las empresas publiquen hechos relevantes "ambiguos" y desleales

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, afirmó este viernes que el organismo está decidido a actuar cuando las empresas publiquen información o hechos relevantes pretendidamente "ambiguos" y desleales a la verdad.

"Estamos dispuestos a ser rigurosos cuando haya casos de este lenguaje ambiguo o falto de lealtad", indicó durante un seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con el patrocinio de BBVA, sobre finanzas sostenibles, donde sostuvo que es una práctica "no aceptable".

El organismo ha advertido de que esta práctica suele darse, sobre todo, cuando las cotizadas contestan requerimientos de información o explicaciones dirigidos por la misma CNMV sobre "cuestiones delicadas" o se ven obligadas a dar una respuesta al mercado cuando se producen determinadas filtraciones.

"Demasiadas veces utilizan lenguajes demasiado medidos para crear la impresión al lector o al receptor del mensaje de que no se corresponde con la realidad de lo que está sucediendo y con el cuidado máximo de no incurrir en estar difundiendo una información no veraz", afirmó.

Según el presidente de la CNMV, este mismo año se han producido "tres o cuatro episodios muy característicos de este tipo" y no obedecen a un sector determinado o tipo de empresa, sino que es un "problema de cultura" que además "no es exclusivo de este país" pero que debe combatirse.

Albella explicó que la información "no solo debe ser clara y suficiente", sino que tiene que ser "leal" para que no se incurra en el "riesgo de ser tachado de inveraz". "Estamos aquí –la CNMV- para mejorar la calidad de la información que se difunde en el mercado", indicó.

Al preguntarle por qué la CNMV no obliga a cambiar el lenguaje y contenido cuando se tropieza con esos comunicados, Albella indicó que el organismo está permanentemente exigiendo que se reformulen pero "a veces no tenemos la posibilidad de comprobar el nivel de acierto o veracidad" y solo se verifica a posteriori, cuando pasada una semana o 15 días después de la noticia, se confirma su contenido.

"Son momentos donde la única posible reacción es la sancionadora", advirtió, tras defender que la CNMV hace "una gran labor" para vigilar que "los hechos relevantes sean claros" siendo mucho más activa que supervisores gemelos de otros países.

"El debate es si es razonable seguir siendo tan activos o aplicar una política menos activa y más sancionadora", indicó, mostrándose partidario de continuar con la estrategia del organismo "más reactiva, que con reacciones punitivas expost".

21-JUN-19

