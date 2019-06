Un 43% de los parados mayores de 55 años en españa lleva más de cuatro años en desempleo, según adecco

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

Un informe de la Fundación ADECCO (ADEN.CH )destaca que un 43% de los parados mayores de 55 años en España lleva más de cuatro años en desempleo y el 58% cree que no volverá a trabajar nunca.

Así lo refleja el estudio '#Tuedadesuntesoro: mayores de 55 años en el mundo laboral', elaborado por la Fundación Adecco con las conclusiones de una encuesta anónima realizada a 160 profesionales de recursos humanos y a 600 desempleados mayores de 55 años.

El 83% de los responsables de reclutar personal encuestados no ha contratado a ningún mayor de 55 años en el último año. De éstos, el 40% admite que la edad le genera dudas para la adaptación al puesto, mientras que un 45% afirma que no ha tenido oportunidad de contratar a seniors por no recibir candidaturas.

Entre las creencias que frenan a los reclutadores para contratar este perfil destaca la consideración de que sus conocimientos estarán obsoletos, declarada por el 75% de los encuestados, y que tendrán una menor flexibilidad, según el 60%.

Por parte de los parados mayores de 55 años, el 90% opina que su edad le perjudica en la búsqueda de empleo y admite sentir inseguridad cuando acude a entrevistas de trabajo. De hecho, el 58% considera que no podrá volver a trabajar nunca, mientras que un 43% afirma llevar en paro más de cuatro años.

