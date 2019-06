Upta presenta en ginebra una asociación internacional para representar a los autónomos

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) presenta este martes en Ginebra la asociación 'Self Workers Global', que representará a los autónomos en el mundo y buscará la homogeneización de la protección social de este colectivo.

Según informó UPTA en un comunicado, esta nueva organización está compuesta por más de 25 entidades representativas del sector y de diferentes continentes, siendo las fundadoras Nasvi de India, la argentina Sivara y UPTA. Las tres organizaciones ocuparán la vicepresidencia, la presidencia y la secretaría general de 'Self Workers Global' respectivamente.

El presidente de esta nueva asociación y de la argentina, Óscar Silva, consideró que "no solo los derechos sociales están siendo vulnerados para estos profesionales, hay en muchas partes del mundo donde los derechos humanos más básicos no se están cumpliendo; violencia, acoso, persecución, decomiso de la mercancía, etc. es lo que día a día sufren numerosos trabajadores por cuenta propia en el mundo, por no hablar de la falta de regulación, que dificulta seriamente la protección de estos trabajadores".

Por su parte, el vicepresidente de 'Self Workers Global' y presidente de Nasvi, Arbind Singh, agregó que "venimos también a demostrar que la economía no está reñida con la solidaridad, y que esta economía nos proporciona numerosas herramientas para poder hacer la vida de muchos trabajadores por cuenta propia mucho mejor".

Por último, el secretario general de la nueva organización y secretario de UPTA, César García, señaló que "queremos ser interlocutores válidos frente a la Organización Internacional del Trabajo y las instituciones, queremos cambiar el diálogo social, queremos tener voz; no somos unidades económicas, como se nos llama en la Recomendación 204, somos trabajadores por cuenta propia y así lo reivindicaremos".

18-JUN-19

