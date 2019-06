Más de la mitad de los autónomos en españa cree no tener conocimiento suficiente sobre las prestaciones a las que tiene derecho

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

Uno de cada dos autónomos, el 54,9%, cree no tener un conocimiento suficiente de las prestaciones que les generan sus cotizaciones a la Seguridad Social y únicamente un 33,7% considera que sabe lo básico.

Así lo refleja el informe 'El trabajador ante la previsión social' elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, para la Fundación Mapfre, presentado este lunes.

El estudio, fruto de una encuesta realizada a más de 1.800 autónomos, pone de manifiesto que tan solo un 3% asegura tener un amplio conocimiento de las prestaciones a las que tiene derecho por ser autónomo.

Entre las prestaciones a las que da derecho la cotización de los autónomos, asistencia sanitaria, bajas por enfermedad y jubilación son las más conocidas por el colectivo.

En el caso particular de la cotización por contingencias profesionales, a la que se destina el 28,3% de la cuota, el 66,2% asegura conocer que tiene derecho a la prestación en caso de accidente laboral mientras que un 25,6% cree erróneamente que le cubre la asistencia sanitaria.

Por otra parte, el estudio también recoge la valoración del colectivo sobre el sistema de Seguridad Social y su comparativa con el entorno europeo.

El desconocimiento de la protección social que ofrece la Seguridad Social a cada autónomo tiene incidencia en que seis de cada diez trabajadores por cuenta propia, el 59,8%, suspende a la Seguridad Social y un 62,6% considera que el sistema español está por debajo o muy por debajo del resto de países europeos.

DISPOSICIÓN A SUBIR LA COTIZACIÓN

Las bases de cotización que establece la Seguridad Social que pueden elegir los trabajadores por cuenta propia van desde la mínima, de 944,40 euros mensuales, hasta la máxima, de 4.070,10 euros.

En este sentido, el estudio muestra que el 86% de los autónomos cotiza por la base mínima, pero pese a ello, el 37,9% está dispuesto a subir su base, y de estos, el 28,7% lo haría si se mejoran las prestaciones.

Además, el 38,2% de los autónomos señala la falta de ingresos como principal motivo para no subirse su base de cotización y un 13,2% prefiere invertir el dinero en la contratación de planes privados al considerar que le ofrecen mejores prestaciones que el sistema público.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, destacó que "un tercio de los autónomos no puede cotizar más, un gran número de autónomos cuyos ingresos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional, y un gran número que no tiene ni idea que puede cotizar por una base superior a la actual".

Amor consideró que "al autónomo no se le puede decir que no quiere estar protegido, uno de cada cuatro elige un seguro de salud privado" y abogó por una campaña informativa desde las administraciones públicas, los agentes sociales y económicos y los profesionales sobre los beneficios de cotizar más.

Respecto al cese de actividad, prestación por la que es obligatorio cotizar desde el 1 de enero de este año, el máximo responsable de ATA apuntó la "desconfianza" del colectivo en este derecho por las dificultades para que se otorguen a todos los que la solicitan. "Si no se flexibilizan las condiciones cuando haya pasado ese año de carencia, antes del 1 de enero, estaremos cometiendo una estafa con todos aquellos autónomos que en estos momentos están cotizando y que mañana la van a solicitar y no se la van a conceder".

17-JUN-19

