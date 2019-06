Bankia financió a pymes españolas con 1.200 millones hasta abril

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El presidente de BANKIA (BKIA.MC ) José Ignacio Goirigolzarri, destacó este jueves que la entidad ha ayudado a las pequeñas y medianas empresas españolas a financiar 9.600 proyectos por importe de 1.200 millones de euros en los cuatro primeros meses del año.

Según informa la entidad financiera, Goirigolzarri hizo este anuncio en la conferencia inaugural del 'VI Congreso de la Empresa Familiar de Castilla y León', que se celebra en el Monasterio de Valbuena (Valladolid).

Goirigolzarri explicó que en Castilla y León "ya son cerca de 10.000 empresas las que confían en nosotros, casi 7.000 pymes, y contamos con cerca de 350.000 clientes particulares".

Bankia dispone de 123 oficinas y 612 profesionales en las nueve provincias de la región y su objetivo "es incrementar de una forma importante nuestra cuota de mercado entre el sector empresarial de Castilla y León", añadió Goirigolzarri.

Por otro lado, el presidente de Bankia destacó "el trabajo" de la empresa familiar "por la promoción y defensa" de este tipo de empresas. España cuenta con alrededor de 1,1 millones de empresas familiares, que representan el 89% del total empresas de nuestro país, y que son responsables de la generación del 67% del empleo y del 57% del PIB del sector privado nacional, valoró.

"Me gustaría animaros a continuar fomentado la cultura empresarial, labor que encuentro fundamental; y que, a veces, me da la impresión de que no se valora la figura del empresario como se merece. Sin duda, las empresas y los empresarios son grandes generadores de empleo y riqueza en nuestro país", concluyó.

