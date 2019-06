Cataluña registró 34 millones de horas extras que no se pagaron en 2018

Barcelona, 12 jun (EFE).- Los trabajadores de Cataluña hicieron más de 77 millones de horas extras en 2018, de las que el 44 %, 34 millones, ni se pagaron ni se compensaron, lo que significó que la administración dejó de recaudar 167 millones de euros en Cataluña, según un informe de UGT.

El estudio, presentado cuando se cumple un mes de la entrada en vigor de la obligatoriedad del registro de la jornada laboral, apunta a que, si todas las horas extras trabajadas se trasladasen a jornadas completas, se habrían podido crear más de 44.200 puestos de trabajo.

La secretaria de Política Sindical de UGT de Cataluña, Núria Gilgado, ha asegurado que muchas empresas no tienen las plantillas que necesitan para realizar su producción y esta situación se solventa con la "prolongación de la jornada laboral" de los trabajadores, que, en muchos casos, ni se paga ni se compensa.

De media anual, los asalariados que hicieron horas extras en 2018, hicieron un total de 9,8 horas extras a la semana, de las cuales 5,5 horas extras se pagaron y 4,3 no.

Las horas extras durante 2018 se incrementaron un 4,34 % respecto a 2017.

Según una encuesta realizada por el sindicato a 350 personas, solo el 18,2 % de los delegados afirma que todo el mundo en su empresa o centro de trabajo registra la jornada.

Gilgado ha destacado que, si en las empresas en las que hay representación legal de los trabajadores estarán así, se puede imaginar "cómo estarán en el resto".

Además, el 78,9 % de los delegados afirma que el sistema de registro no ha sido consensuado entre la empresa y la representación de los trabajadores.

Respecto al método utilizado para el registro de la jornada laboral, el 42,1% de los encuestados emplea la tarjeta y el 24,1 % la huella digital, siendo estos los medios más utilizados.

Gilgado considera que ha habido una "falta de implicación" por parte del Gobierno porque ha dejado "muchas cosas en el aire" con esta normativa y ha sido "demasiado blando".

También cree que la baja cuantía de las sanciones, entre 625 y 6.250 euros, por incumplimiento de la obligatoriedad de realizar el registro horario, es tan pequeña que muchas empresas asumen el riesgo de "tener una posible sanción", en lugar de realizar el registro horario y pagar todo lo que corresponde por horas extras.

La representante de UGT considera que el registro de la jornada laboral es la "única forma de garantizar el equilibrio de las prestaciones contractuales", el equilibrio entre lo que se trabaja y su remuneración, evitar abusos y mejorar la salud laboral de los trabajadores y evitar accidentes de trabajo.

También ha afirmado que la parte empresarial no está cumpliendo con su obligación, que "esta norma era necesaria y se tiene que cumplir", por ello ha instado a la Inspección de Trabajo a que haga su tarea.

Para ello ha pedido que se otorgue a la inspección de los recursos económicos y humanos necesarios para hacer su trabajo, ya que ahora solo hay en Cataluña 944 inspectores de trabajo y 828 subinspectores, lo que significa un ratio de un inspector por cada 1.600 empresas y un inspector por cada 14.000 trabajadores, cuando en Europa la media es de un inspector por cada 7.000 personas.

Desde UGT se ha querido dejar claro que el registro de la jornada es una obligación empresarial y que la manera de hacerlo se ha de consensuar, por lo que el sindicato ha instado a los empresarios a negociar y buscar la fórmulas más adecuadas para cada empresa y tipo de profesión.

La secretaria de Política Sindical de UGT de Cataluña también ha insistido en que la normativa obliga a controlar el inicio y la finalización de la jornada, pero no las pausas que hagan los trabajadores, que se negocia en los convenios.

El sindicato todavía no ha hecho ninguna denuncia por los incumplimientos de esta normativa, pero ha advertido de que denunciará donde el sistema no sea correcto o donde no se haya negociado cómo hacerlo.