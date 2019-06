Valerio dice a iglesias que es pedro sánchez quien elegirá a las personas que formen su gobierno

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, afirmó este lunes que quien decidirá las personas que formen parte del nuevo Gobierno es el presidente en funciones, Pedro Sánchez, después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, haya manifestado su intención de ocupar algún cargo relacionado con derechos sociales.

Así lo dijo la ministra en declaraciones a los periodistas tras clausurar un acto para presentar un estudio sobre las mujeres en las cooperativas de trabajo realizado por la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) y de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes).

Valerio fue preguntada por las declaraciones de Iglesias, que hoy manifestó su interés en liderar alguna cartera social.

La ministra respondió que respeta la opinión de Iglesias pero que "quien tendrá, una vez que se produzca la investidura, que decidir quién forma parte de su Gobierno se llama Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en estos momentos presidente de este país en funciones".

Además, la ministra afirmó en el acto que no sabe si continuará o no al frente del Ministerio de Trabajo porque el presidente del Ejecutivo no le ha comunicado nada al respecto. "Si quiere contar conmigo, yo encantada de seguir con esta apasionante tarea", deslizó Valerio.

Entre las tareas que ocuparán al nuevo Gobierno se encuentra el nuevo Estatuto de los Trabajadores. Preguntada al respecto, ante las dudas de los sindicatos de que eso evite derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, Valerio apeló a la prudencia en un periodo de Gobierno en funciones y recordó que tanto en el programa del PSOE como en las pretensiones del próximo Ejecutivo está el diálogo con los grupos y "apostar por un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI que dé cobertura legal y corresponda a la realidad laboral y la realidad económica que tenemos en el siglo XXI".

Por otra parte, la ministra también fue preguntada sobre los EREs que planean en el sector de la automoción y la banca para decir que su Ministerio no tiene competencia para autorizarlos, pero sí para mediar, y recomendó a empresas y trabajadores que lleguen a "las mejores decisiones posibles" para que los empleados queden "en la mejor situación posible" y se elaboren planes de recolocación.

