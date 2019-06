Franco. pepe álvarez (ugt) lamenta el "desprestigio altamente preocupante" del supremo por el reconocimiento a franco como jefe de estado

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, mostró este miércoles su "decepción" por la sentencia del Tribunal Supremo que paraliza la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Cáidos, y lamentó el "desprestigio altamente preocupante" al que considera que ha llegado el máximo tribunal al reconocer a Franco como jefe de Estado "cuando había un presidente legítimo de la República".

En declaraciones a los medios antes de participar junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto sobre I+D+i organizado por el sindicato, Álvarez aseguró que "hoy es un día triste para UGT porque el Supremo ha vuelto a dar una de arena", en referencia a su reconocimiento a la jefatura de Estado de Francisco Franco en la sentencia dictada ayer para paralizar la exhumación del dictador.

Para el líder de UGT, que recordó que el sindicato es "una de las organizaciones que más enterrados tiene todavía en las cunetas", dicho reconocimiento a Franco es "un desprecio a la democracia y sobre todo a las víctimas del franquismo". Por ello, lamentó que "43 años después tengamos un Tribunal Supremo que no reconozca qué es lo que pasó en la historia de nuestro país, porque la sentencia no lo reconoce".

Asimismo, Álvarez opinó que "con toda seguridad, no hay argumentos para no proceder a la exhumacion". "Los derechos de la familia están plenamente protegidos para poder llevar el cuerpo a dónde crean que lo tienen que llevar", afirmó en este sentido, para añadir que "el interés público no lo marca el Supremo, lo marcan las leyes y la Constitución y la mayoría de ciudadanos, que quieren pasar página de esta pesadilla que ha representado la dictadura, pero siendo plenamente conscientes de que sólo se puede cerrar un capítulo cuando lo conocemos y cuando se ha resarcido a las victimas". "Sin ese proceso no será posible tirar para adelente", concluyó.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, restó importancia al reconocimiento de Franco como jefe de Estado al considerar que de la lectura de la sentencia se desprenden "frases que no se ajustan a la realidad o que tienen una interpretación que no ha sido la voluntad o el interés del ponente que la haya redactado".

Por ello, la ministra subrayó que "lo fundamental es que hay una voluntad política clara en torno a la exhumación del dictador" y que "no es lógico que en el siglo XXI haya un mausoleo que se erigió para mayor gloria de un dictador, que además se hizo con el sufrimiento de muchas de las personas presas y de muchas de las personas que fallecieron".

