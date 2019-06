Mutua madrileña entra en el capital de chipi para crecer en movilidad

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

Mutua Madrileña ha comprado el 10% de World Wide Mobility, matriz de Chipi y compañía especializada en ofrecer y desarrollar soluciones de movilidad, donde la aseguradora ha puesto el foco dentro de su plan estratégico 2018-2020.

Con la entrada en el capital de Chipi, la aseguradora indicó este lunes que participará del negocio de la movilidad por dos vías: la de los agregadores y el control de los vehículos en remoto.

Fundada en 2017 por su consejero delegado Emilio Mellado, Chipi es una aplicación que geolocaliza los medios de transporte más cercanos y permite comparar y elegir en tiempo real el servicio deseado que ofrecen las ciudades en función del precio, disponibilidad, duración del trayecto, etc. (coches compartidos, motocicletas, patinetes, bicicletas, metro, autobús ).

La aplicación agrega ya la información de más de 110 proveedores en 15 ciudades, entre las que destacan Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Zaragoza en España; mientras que fuera de nuestras fronteras opera en Lisboa, París, Milán, Roma y Nueva York.

Entre las líneas de negocio de World Wide Mobility figura también el desarrollo de tecnología específica para movilidad, en donde destaca su posicionamiento en control remoto de vehículos a través del móvil o de un reloj inteligente.

Entre sus desarrollos cuenta también con una tecnología, pionera a nivel mundial, que permite regular la potencia, la velocidad y la temperatura del coche, así como gestionar su carga, abrir o cerrar sus puertas y mantenerlo localizado en todo momento, detalló la Mutua.

La compañía presidida por Ignacio Garralda entra en Chipi después de haberse impuesto como objetivo estratégico avanzar en la diversificación del negocio y apostar de forma decidida por la movilidad urbana, con intención de dar cobertura a todas las necesidades de sus clientes ante los cambios que se están introduciendo en las ciudades.

Su intención en Chipi es participar y apoyar tanto la expansión del negocio de la movilidad en España, como su crecimiento en los diversos mercados internacionales en los que está presente la empresa.

Entre los socios inversores de la firma también figuran el fondo Sevenzonic Ventures, liderado, entre otros, por el ex director general de Google España Javier Rodríguez Zapatero; el ex consejero delegado de BBVA Ángel Cano Fernández; el consejero delegado de Accenture España, Juan Pedro Moreno, o Domingo Caamaño, ex consejero delegado de BMW Bank. También son socios inversores en la compañía el ex consejero delegado de Seur Julián Recuenco; el responsable de COO de Docomo Digital, Fernando Mesones, y el consejero delegado de ISDI, Nacho de Pinedo.

