Calviño, en alusión a su futuro: "estoy muy feliz de ministra de economía"

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, mostró este jueves su satisfacción con el puesto que desempeña sin querer confirmar o desmentir si continuará al frente del departamento en el nuevo Gobierno.

"Estoy muy feliz de ministra de Economía. La decisión del Gobierno depende del presidente Pedro Sánchez. Es un tema que no me ocupa ni me preocupa más que cuando te preguntan", zanjó durante un encuentro informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en el que fue interrogada al respecto con distintas formulaciones.

En su intervención se volcó, sin embargo, en garantizar que la línea estratégica y económica del nuevo Ejecutivo será la que ya anunció cuando accedió a La Moncloa el pasado año, plasmó en la Agenda del Cambio y ha presentado a la Comisión Europea.

Esa hoja de ruta pivota, según insistió, en tres directrices motores y sobre las que se volcarán todas las medidas: continuar el ajuste fiscal, en déficit público y volumen de deuda sobre PIB, articular medidas sociales para garantizar un "crecimiento sostenible e inclusivo" y continuar la senda reformista.

30-MAY-19

