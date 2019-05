La oferta de empleo en españa sube un 15,8%, el mayor aumento en una década, según adecco

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

La oferta de empleo en España registró en 2018 un aumento del 15,8% interanual, lo que supone encadenar seis años consecutivos de avances desde el punto de inflexión marcado en 2013 e implica su mayor expansión en los últimos 11 años, según el 'Informe Infoempleo' divulgado este jueves por ADECCO (ADEN.CH )

La hostelería y el turismo repiten como el motor del empleo con el 13,2% de las vacantes, en su mayoría en zonas costeras, pero son las regiones de Madrid, Cataluña y País Vasco las que vuelven a presentar la mayor capacidad de generación de puestos de trabajo.

No en vano, la mitad de las ofertas se publican en la Comunidad de Madrid y en Cataluña y ya copan el 27 y 24,6% de las plazas, tras haber aumentado dicho peso en la tarta nacional durante el último año en 0,6 y 2,2 puntos porcentuales, respectivamente. Les sigue País Vasco, aunque su participación en el conjunto nacional se reduje en cambio desde el 12,2 al 10,5%.

Andalucía mantiene la cuarta posición, con un 7,5% (0,8 puntos porcentuales menos que un año antes), seguida de la Comunidad Valenciana, que también pierde peso al pasar su participación en la oferta total desde el 7,1 al 6,5% en el último año.

La tendencia a una mayor concentración geográfica en las principales regiones es para Adecco una "clara muestra del debilitamiento de la estructura regional que padece el mercado de trabajo" y una evidencia de la "polarización de la actividad económica y del empleo en España".

Para el estudio ha analizado 1,19 millones de vacantes, 383.960 ofertas de empleo publicadas por las empresas en las webs de Infoempleo y Adecco, y ha realizado encuestas a más de 8.700 empresas y candidatos, además de analizar los principales indicadores oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Ministerio de Trabajo.

Por tipo de actividad constata la importancia del sector servicios, que aglutina el 55,8% de las ofertas. Dentro de esta rúbrica, Hostelería y Turismo aglutinan el 13,2% del total nacional y aumentan su distancia respecto al resto de sectores, ya que copaban un 11,6% de la tarta un año antes.

Les siguen el sector Industrial, con el 26,9% del total de ofertas, y el macrosector TIC (12,4%), mientras que la construcción gana peso pero aún mantiene un 3,9% de las plazas.

Entre los perfiles más demandados el estudio destacan los de director comercial, jefe de proyectos IT, técnicos de mantenimiento y perfiles comerciales.

Los titulados universitarios siguen siendo muy demandados por las empresas, aunque sufren una pérdida de dos puntos con respecto al ejercicio anterior, pasando de un 40,5% al 38,5% actual.

Crece en contrapartida la solicitud de trabajadores con Formación Profesional, cuyo número de plazas alcanza el 42,4% y supera a la de aquellos otros con formación universitaria.

El director general de Infoempleo, Jorge Guelbenzu, advirtió durante la presentación el estudio que, a pesar del crecimiento del empleo, "no podemos relajarnos porque el arranque del 2019 no ha sido tan bueno", y abogó por prestar atención al problema de la "precariedad, el descenso del salario medio, las horas extra realizadas y no pagadas o compensadas, y las dificultades de las empresas para encontrar el talento adecuado".

"Tenemos que trabajar para integrar y hacer converger a las distintas generaciones, evitando que la edad sea considerada como un impedimento a la hora de hacer nuevas contrataciones", conminó.

