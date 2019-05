Goirigolzarri: "un sistema financiero sólido es necesario para asegurar un crecimiento sostenible de la economía"

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, defendió este jueves que "un sistema financiero sólido es necesario para asegurar un crecimiento sostenible de la economía que, a su vez, es el medio para asegurar un mejor nivel de vida a los ciudadanos y la condición necesaria para luchar contra el desempleo".

Goirigolzarri pronunció una conferencia titulada 'Perspectivas de futuro del sector financiero' en un almuerzo-coloquio que ha mantenido con empresarios de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) en el Pazo de Mariñán en Bergondo.

El presidente de Bankia indicó que, actualmente, la rentabilidad de la banca española "está por debajo del coste de capital", situación que "no es sostenible en el tiempo". Esta circunstancia podría llevar a que el sistema financiero estuviese infracapitalizado y, como consecuencia, "no podría incrementar su cartera de crédito y financiar a la economía, siendo un freno a su desarrollo".

"La sociedad no debe pensar que los bancos no deben ganar dinero. Los bancos deben tener una rentabilidad ajustada, porque los bancos no rentables, o con rentabilidad insuficiente para atraer capital, no pueden financiar el crecimiento de la economía", ha defendido Goirigolzarri ante más de medio centenar de empresarios gallegos.

Para Goirigolzarri, mantener una permanente sospecha sobre el sistema financiero hace que "se puedan tomar decisiones que, aunque en el corto plazo cosechen aplausos, al final sean malas para el conjunto de la sociedad".

"Creo profundamente en un modelo de sistema financiero que sea rentable y transparente. Un sistema financiero que encuentra su justificación en el servicio a los clientes, porque sin ellos no hay puestos de trabajo, ni sueldos, ni legitimidad", afirmó.

En este sentido, planteó la necesidad de "preocuparse y ocuparse" de la reputación del sector "escuchando lo que la sociedad nos está reclamando" porque, ha reconocido, "la sociedad está muy decepcionada con el funcionamiento del sistema financiero durante la crisis económica".

"Cuando miramos al futuro, lo primero que debemos asegurar es que nuestros comportamientos responden a unos valores y principios claros y definidos, lo que exige excelentes prácticas de gobierno corporativo", ha subrayado, para apuntar que hay que "explicar la sociedad cuál es la utilidad del sistema bancario".

Goirigolzarri explicó, además, que entre los retos que afronta el sector financiero están también la revolución tecnológica, que "está provocando una reducción de las barreras de entrada en el sector financiero" y que considera que es "una gran oportunidad", y la rentabilidad, debido a la regulación y a "la presión en la línea de ingresos" motivada por los tipos de interés negativos.

"ENTIDAD FAVORITA"

El presidente de Bankia remarcó ante los empresarios gallegos que "Bankia es, posiblemente, el ejemplo más claro de transformación del sector", y puso en valor que "la historia de Bankia ha pasado de ser una historia de reestructuración a ser una historia de crecimiento", que se ve muy apoyada por "la liberación de todas las restricciones que teníamos y que nos permite ser muy activos, además de en promoción inmobiliaria, también en actividades de banca corporativa o mercado de capitales".

A partir de ahí, subrayó que el objetivo de Bankia es convertirse "en la entidad preferida por la sociedad", lo que pasa por ser "el banco más rentable, más eficiente y más solvente de España".

Goirigolzarri destacó, a este respecto, que "la razón del gran cambio que hemos experimentado en Bankia es la transformación anímica del equipo de Bankia", al que ha definido como un equipo con "orgullo de pertenencia" que se considera "propietaria del proyecto, porque los resultados son obra de todos y cada uno de los miembros del equipo".

