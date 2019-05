El 44% de las mercancías de los puertos españoles en 2018 fueron transportadas a puertos europeos

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El 44% de los 563 millones de toneladas movidas en los puertos españoles en 2018, en concreto 246 millones, tuvieron como origen o destino algún país del continente europeo.

Así lo destacó este martes Puertos del Estado, con motivo de la presencia española en la feria BreakBulk, que se celebra entre el 21 y el 23 de mayo en la ciudad alemana de Bremen.

Puertos del Estado destaca también que los puertos españoles reciben cada vez más encargos para el transporte de lo que se ha dado en llamar "cargas de proyecto", es decir, mercancías de dimensiones fuera de los tamaños y pesos habituales que forman parte de grandes estructuras que deben ser manipuladas en amplios espacios, con grúas especiales y personal altamente cualificado.

Por ello, ha elegido el eslogan 'Too big? Too heavy? Too complicated? Not for Spanish Ports: Spanish Ports, where too complicated simply doesn't exist' (Demasiado grande? Demasiado pesado? Demasiado complicado? No para los puertos españoles: los puertos españoles donde lo demasiado complicado simplemente no existe).

La presencia de los puertos y empresas españolas en esta feria tiene como principal reto y objetivo consolidar los tráficos existentes, e intentar captar otros nuevos, en particular aquellos en tránsito y ro-ro.

En concreto, coordinadas por Puertos del Estado, en el estand de 'Ports of Spain', 15 Autoridades Portuarias, que representan más del 70% de los tráficos portuarios nacionales, se dan cita en Bremen.

