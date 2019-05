Sepla desconvoca la huelga en air nostrum

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El sindicato de pilotos Sepla ha desconvocado la huelga en Air Nostrum después haber alcanzado un acuerdo con la compañía para limitar la externalización de aviones a un máximo del 12,9%, según informó hoy el sindicato en un comunicado.

Los pilotos de Air Nostrum han dicho sí al acuerdo de limitación de la externalización de su producción, que pondría fin a la huelga de seis jornadas convocadas el pasado mes de abril, de las que solo se llevó a cabo una de ellas.

Más del 90 por ciento de los pilotos votó a favor del acuerdo, en una votación que tuvo un índice de participación de casi el 85% de los afiliados a Sepla en Air Nostrum.

El texto pactado por el Sepla y la empresa limita la externalización de aviones a un máximo del 20 por ciento de la producción de la franquicia de Iberia, aunque parte de esta externalización deberá ser compensada con la asignación a los pilotos de Air Nostrum de una parte de la producción que Air Nostrum realiza en Europa para Brussels Airlines, Croatian Airlines, SAS o Lufthansa.

La modalidad para calcular la externalización se basa en la fórmula 'in por out', es decir que se compensará la externalización de la producción de la franquicia de Iberia con la adjudicación a los pilotos de Air Nostrum de parte de la operación externa que la compañía hace en Europa.

Así, en la práctica, el máximo de operativa de la franquicia de Iberia que perderán los pilotos de Air Nostrum será, en valor absoluto, de un 12,9% del total, y del 0 por ciento en caso de que la externalización se haga en exclusiva con aviones reactores.

"Este texto, que tanto nos ha costado alcanzar, garantiza nuestra carrera en la compañía, nuestra promoción y nuestras expectativas", señala el Sepla en el comunicado. "Creemos además que da a la compañía la suficiente flexibilidad para llevar a cabo sus planes de expansión, sin afectar a nuestros puestos de trabajo".

Por otro lado, el Sepla informa de que la Audiencia Nacional ha resuelto recientemente que el Ministerio de Fomento no actuó diligentemente en su resolución sobre los servicios mínimos de la huelga de pilotos de Air Nostrum llevada a cabo durante el pasado mes de octubre. En una sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo resuelve que el Ministerio de Fomento no motivó suficientemente la explicación sobre los servicios mínimos, y dejó bajo arbitrio de la compañía la decisión de determinar qué vuelos se verían afectados por los paros y cuáles no.

Para la Audiencia Nacional, la compañía no debe ser quien tenga la última decisión sobre los vuelos cancelados, ya que es parte interesada en el conflicto. Debe ser, por tanto, el Ministerio de Fomento quien determine los vuelos afectados por los paros y el personal mínimo para cubrirlos, funciones ante las que el Ministerio se inhibió a pesar de su impacto real en el ejercicio de un derecho fundamental como es la huelga.

