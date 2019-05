El presidente de mapfre, sobre caser: "lo que estoy leyendo en los medios me tiene realmente sorprendido"

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El presidente MAPFRE (MAP.MC ) Antonio Huertas, eludió este viernes elucubrar sobre cuál será el futuro de Caser, por el que su grupo había mostrado interés, aunque sí deslizó sorpresa sobre las informaciones que se van conociendo sobre sus accionistas.

Huertas protagonizó el quinto evento de 'Diálogos de Servimedia' que esta agencia de noticias está celebrando en 2019 con motivo de su 30º aniversario, donde mantuvo una conversación con el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, que moderó el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.

"No tengo ni idea y no hablo de compañías del sector. Solo hablo bien de todas ellas. Lo que estoy leyendo por los medios me tiene realmente sorprendido", dijo al ser preguntado sobre Caser en el turno de cuestiones formuladas por el público.

Mapfre remitió una "carta" de interés al consejo de administración de Caser mostrando su disposición a adquirir una participación mayoritaría hace meses, pero recientemente dio por concluída la opción ante la falta de respuesta.

Su acercamiento se produjo coincidiendo con el supuesto interés de Unicaja, Liberbank, Caixabank, Sabadell o Bankia de salir del accionariario. Según Expansión, los tres últimos bancos han fichado a Barclays para resolver su salida, mientras Covea, el accionista mayoritario, contaría con Nomura para reordenar el accionariado.

La suiza Helvetia, como Mapfre, habría mostrado interés en comprar, y también la holandesa Nationale Nederlanten habría fichado a Arcano para entrar en la puja, tal y como publica hoy 'Expansión'.

Un detonante de ese interés por relevar a los bancos en el accionariado son las negociaciones entre Unicaja y Liberbank que si culminan en fusión obligarán a Mapfre a negociar su alianza en bancaseguros con Banco CCM, filial de Liberbank.

Huertas se motró cauto al cuestionarle sobre el futuro de esa alianza, sin ocultar que una ruptura obligará a indemnizar a Mapfre: "No tiene por qué afectar a nuestro acuerdo, pero los contratos están ahí para que se cumplan", indicó.

