26-m. carmena: "los desahucios que se producen en la capital son por el impago de rentas, no por las cuotas hipotecarias"

La alcaldesa de Madrid y candidata a la reelección por Más Madrid en las próximas elecciones municipales, Manuela Carmena, lamentó este viernes en el Fórum Europa que en la capital siga habiendo desahucios, pero matizó que "son completamente distintos" a los que se producían cuando llegó al Consistorio madrileño, porque "son por el impago de las rentas fundamentalmente y no por las cuotas hipotecarias".

Así lo indicó durante este desayuno informativo, organizado en la capital por Nueva Economía Fórum, donde comentó que, cuando llegó a la Alcaldía de Madrid tenía constancia de que "estábamos viviendo una sistemática herida profunda, porque se estaban produciendo muchísimos desahucios con ocasión de la crisis económica, que estaba impidiendo que se pagaran las cuotas hipotecarias".

En este sentido, comentó que sabía que eso era algo "dramático" y su planteamiento fue hacer "todo lo posible" para evitar que continuasen los desahucios contra las personas que no podían pagar las cuotas hipotecarias y que, en el caso de no conseguirlo, hacer lo posible para buscar una alternativa habitacional.

Por ello, aseguró que, una vez que supieron los resultados electorales y cuando todavía no se había hecho el nombramiento específico, "Higueras y yo empezamos a visitar a los primeros bancos". Destacó que fue Bankia el primer banco que visitaron "para decirles que era imprescindible que la banca se comprometiera a parar los desahucios".

Carmena valoró la "buena respuesta" por parte de los bancos, porque "con los banqueros que hablamos todos eran conscientes de que se había llegado a una situación insostenible y que el desprestigio de la banca era enorme, con una Ley Hipotecaria absurda, por lo que todos se comprometieron a que iban a dejar de haber este tipo de desahucios". "Lo hicieron, solo hay que ver los datos", remarcó.

La alcaldesa lamentó que "justo cuando estábamos superando ese primer momento vimos, y así es la política, que resuelves un problema y te aparece otro, que estaba apareciendo otro problema enorme, que es el de las ocupaciones ilegales en las viviendas, que no tenía ya que ver con el impago de las cuotas hipotecarias". Además, continuó, "percibimos otro problema, que era la incapacidad de pagar los arrendamientos por no poder pagar las mensualidades, que estaban incrementándose cada vez más".

"Hoy día hay desahucios, lo lamentamos mucho, son completamente diferentes, son por el impago de las rentas fundamentalmente, porque se han disparado las rentas", aseguró la candidata a la Alcaldía de Madrid, quien apostilló que "responden a un perfil completamente distinto", aunque aseguró que lo saben, porque en la gestión política, "no se puede ir a tientas, cuando detectas un problema nuevo, hay que profundizar".

Por ello, continuó Carmena, hicimos 6.000 entrevistas que les dio como resultado que "los arrendadores en este momento, no nos los fondos extranjeros, sino que más del 80% de los arrendamientos que se hacen en Madrid son individuos y familias, no son fondos". De este modo, "la estrategia que fue válida para parar los desahucios hipotecarios no es válida ahora, porque son ciudadanos particulares", lamentó.

La alcaldesa de Madrid indicó que ese problema les llevó a detectar otro problema "gravísimo", que es el incremento de las rentas. "El motivo por el que han subido es múltiple, pero tiene mucho que ver la subida de los precios en el Centro por los pisos turísticos". Por ello, concluyó, "detectamos ese problema e hicimos primero una moratoria y después un Plan de Hospedaje".

