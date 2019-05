La mayoría de las empresas del ibex 35 solo incluyen en su documento de gestión información anecdótica sobre cuestiones no financieras, según ccoo

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

La mayor parte de las empresas del Ibex 35 solamente incluyen en sus documentos de gestión información anecdótica sobre algunas cuestiones no financieras, no cumpliendo así el objetivo del Real Decreto Ley 18/2017 de información no financiera.

Esta es una de las conclusiones del estudio del Observatorio de RSC y CCOO 'La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del Ibex 35. Análisis del ejercicio 2017', que se ha presentado hoy y que analiza el impacto efectivo del real decreto ley y la calidad de la información reportada sobre los ámbitos de buen gobierno, corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, clientes y consumidores.

Este estudio, basado en la entrada en vigor en 2017 del Real Decreto Ley 18/2017, que implementa la Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de información no financiera e información sobre diversidad e inicia una nueva etapa en la rendición de cuentas de las empresas, que culmina en 2018 con la aprobación de la Ley 11/2018 de información no financiera, revela que la mayor parte de sociedades del Ibex 35 no cumplen con el objetivo establecido.

La puntuación media obtenida por las empresas del grupo se sitúa en 26,88 puntos sobre 100, siendo las cinco primeras Iberdrola, REC, Endesa, Acciona y Bankia, y las cinco últimas Merlin Properties, ACS, Inmobiliaria Colonial, Siemens-Gamesa e IAG.

Aunque son 22 las compañías que presentan información distinta en el informe de gestión y en la memoria de sostenibilidad, solo una, Acciona, somete el informe de responsabilida social a aprobación por la Junta General de Accionistas como punto específico del orden del día, agrega el estudio.

Otro de los resultados del informe es que la información que presentan la mayoría de las empresas tiene una orientación alejada del objetivo de rendición de cuentas que busca el real decreto ley y se orienta más hacia una exposición de logros empresariales y buenas prácticas.

OTRAS CONCLUSIONES

Entre las demás conclusiones del estudio cabe destacar, por un lado, que los consejos de administración del Ibex 35 están poco preparados para afrontar los retos en materia de sostenibilidad y medioambiental. Así, solo tres empresas informan de que el proceso de evaluación del máximo órgano de gobierno incluye, además de los cometidos económicos, la gestión de aspectos ambientales y sociales.

Por otra parte, el informe señala que la rendición de cuentas sobre derechos humanos sigue siendo una asignatura pendiente. A pesar de que cada vez son más las empresas que cuentan con políticas formales de respeto de los derechos humanos, se falla en la información de cómo garantizan la no vulneración de los derechos humanos.

Tan solo siete empresas publican cuáles son los riesgos de sus actividades para los derechos de las personas, y Repsol es la única que cuenta con mecanismos operacionales de remedio cuando se ha cometido una vulneración sobre los derechos humanos.

En cuanto a la fiscalidad responsable, el análisis concluye que, aunque las empresas del Ibex 35 aportan más cantidad de información sobre fiscalidad, la calidad de la misma es cada vez peor.

Pese a que 21 de las 35 empresas del Ibex tienen presencia en paraísos fiscales, añade el estudio, solo 10 informan de su presencia en estos países, tres de las 30 indican que tienen presencia en nichos fiscales (Endesa, Banco Santander e Indra), y únicamente dos compañías (Banco Santander y BBVA) presentan documentación del impuesto de sociedades pagado por país. Por otro lado, ninguna informa sobre el tipo nominal y el tipo efectivo, cuota, base imponible y resultado contable antes de impuesto por país.

En relación a la opacidad en la actividad de lobby empresarial, a pesar de que la mitad de las empresas indican estar registradas en alguno de los registros públicos de lobby, solamente tres sociedades (Acciona, Endesa y Telefónica) transmiten sus actividades en el ejercicio incluyendo materias de interés o reuniones mantenidas con representantes públicos. Además, solo dos empresas (Abertis y Enagás) informan sobre un sistema interno de gestión de lobby.

Respecto a la diversidad de género, el estudio revela "muchos compromisos y pocos resultados". Así, aunque 26 compañías aseguran contar con medidas para procurar que el consejo de administración tenga una presencia equilibrada de hombres y mujeres, 25 empresas del Ibex a diciembre de 2017 no alcanzan el objetivo del 30% (a cumplir en 2020) de mujeres en el Consejo de Administración.

Sobre financiación a partidos políticos, el análisis indica que 12 empresas del Ibex comunican que prohíben las aportaciones a partidos políticos en todos los países en los que actúan y únicamente dos compañías (Inditex y REC) hacen extensivo su posicionamiento público sobre la financiación de partidos políticos a fundaciones dependientes y a candidatos.

El área de medio ambiente es la que recibe una mayor puntuación en base a la calidad de información (50,39 sobre 100). No obstante, la información reportada es bastante irregular al estar concentrada en áreas como por ejemplo las políticas medioambientales, dejando grandes lagunas en otras materias como la gestión del agua, la gestión de materiales o la biodiversidad.

(SERVIMEDIA)

10-MAY-19

MLA/caa