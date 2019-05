Albella defiende la "exquisita neutralidad" aplicada por la cnmv en la opa de letterone sobre dia frente a denuncias de minoritarios

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, defendió este jueves la "máxima diligencia y meticulosidad" con la que el organismo ha trabajado en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (Opa) lanzada por LetterOne sobre DIA, frente a las denuncias de los minoritarios.

La Asociación de Accionistas Defensores de DIA (AADD) ha amenazado con llevar a la CNMV a los tribunales por la "falta de control" en una operación donde cree que el magnate ruso Mijaíl Fridman, que posee el 29% de DIA a través de LetterOne, ha evitado la concurrencia de otras ofertas por su posición de control.

Albella admitió que haya "críticas y opiniones" porque las "complicadas" decisiones de la CNMV, pero defendió su escrupuloso trabajo a preguntas directas tras clausurar el 'XXVI Encuentro del Sector Financiero' organizado por 'ABC' junto con Deloitte y la Sociedad de Tasación.

"Hemos actuado con la máxima diligencia y meticulosidad. Es un asunto, y no me refiero solo a la opa, me refiero a todo lo que ha pasado en la compañía desde hace muchos meses", apuntó. A renglón seguido añadió que el organismo ha actuado además "con exquisita neutralidad" y tratando "en todo momento de aplicar las normas del modo más prudente y sensato".

