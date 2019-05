Iglesias cree que Amazon no tiene excusa para no respetar el derecho a huelga

Madrid, 1 may (EFE).- El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido este miércoles al consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, que cumpla la ley y respete el derecho de huelga porque "no hay excusa para que una de las empresas más poderosas del mundo" no respete los derechos de los trabajadores.

Antes de participar en la manifestación del Primero de Mayo, Iglesias se ha reunido con los trabajadores de Amazon para valorar la situación en la empresa después de las 8 jornadas de huelgas que CGT y CCOO convocaron en el centro logístico de San Fernando de Henares (Madrid) entre los pasados meses de noviembre y enero para reclamar una mejora de sus condiciones laborales.

"Si por algo queremos ser Gobierno es para poder explicar al dueño de Amazon que en España hay que cumplir la ley, hay que respetar el derecho de huelga y hay que respetar el derecho de los trabajadores", ha subrayado Iglesias en declaraciones a los periodistas.

El líder de la formación morada ha lamentado los "gravísimos" problemas de precariedad que sufren los trabajadores de la multinacional y ha criticado que esta empresa genere "tantos beneficios" en España, y, sin embargo, una de sus sedes tribute en Luxemburgo.

"No estamos planteando nada diferente a cumplir la ley. La cuarta economía de la zona euro necesita un Gobierno que defienda a sus trabajadores y que invite a las grandes multinacionales a hacer negocios aquí cumpliendo la Constitución, la ley, respetando los derechos de los trabajadores y pagando impuestos donde factura beneficios", ha aseverado.

Según los sindicatos, las condiciones laborales de los empleados de Amazon se han visto empeoradas al pasar de un convenio colectivo a uno provincial, mientras que la empresa explicó que en España aplica los niveles salariales de los convenios regionales de Logística y que, por ejemplo, el salario mínimo anual en Madrid es de más de 19.300 euros.

Douglas Harper, representante de Amazon en Lucha, ha detallado a Iglesias "el modelo de precariedad" en que trabajan en los centros de España, por lo que han reclamado a los partidos políticos, al nuevo Gobierno y a la sociedad que "hagan algo para cambiar este modelo productivo".