Los pensionistas vascos ven "esperanzadores" los resultados electorales

Bilbao, 29 abr (EFE).- El movimiento de pensionistas de Bizkaia, que ha vuelto a movilizarse este lunes frente al Ayuntamiento de Bilbao, ve "esperanzadores" los resultados de las elecciones generales del 28 de abril, en las que el PSOE resultó ganador con 123 diputados,

Así lo ha señalado Andrea Uña, portavoz del movimiento de pensionistas de Bizkaia, durante la concentración que ha tenido lugar frente al ayuntamiento de Bilbao, en la que se han congregado un lunes más, al sol, cientos de jubilados y pensionistas en defensa de sus reivindicaciones, entre las que se encuentran un salario mínimo de 1.080 euros y la subida del SMI (salario mínimo interprofesional) hasta los 1.200 euros.

Uña ha instado a jubilados y pensionistas a seguir en la calle, ya que considera que las promesas realizadas por los partidos políticos aún no se han cumplido, al no haberse formado aún un Gobierno, por lo que ha afirmado que hasta que no se cumplan sus reivindicaciones seguirán manifestándose como hasta ahora.

Además, ha afirmado que la sociedad "seguramente vaya por el buen camino" ya que "los jinetes del apocalipsis se han quedado en el mar, por lo que es algo esperanzador", intervención a la que han acompañado los asistentes con el cántico "no con Rivera" como ocurrió ayer en la sede de la calle Ferraz del PSOE.