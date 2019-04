Pallete descarta un despliegue masivo del 5g en los próximos tres años

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, no cree que en los próximos tres años se vaya a producir un despliegue masivo de redes 5G, porque no hay espectro, estaciones ni terminales suficientes, y además la presión de la demanda no va a ser elevada de momento dado que el salto de calidad respecto al 4G no es tan grande.

En una entrevista con el portal tecnológico Hipertextual, recogida por Servimedia, Pallete asegura que hacen falta decenas de miles de estaciones de base y ahora hay solo unas pocas de miles, el espectro no está disponible en todas partes y hay pocos terminales 5G.

"Y para poder desplegar 5G y que sea sostenible tú tienes que estar dispuesto a pagarme más, pero hoy en día la diferencia que tú vas a notar entre ver un vídeo en 5G y 4G no es abrumadora, no es como el paso del VDSL a la fibra", señala.

"Por lo tanto, no es previsible que tú veas una explosión de despliegues 5G en los próximos tres años", añade Pallete. "Hay gente intentando ocupar el espacio, como Verizon y Corea, pero hay que ser cuidadosos ( ) el 5G no es algo que tengamos que desplegar masivamente en los próximos años. Tienes que empezar a preparar tu red, pero más vale que la prepares con acceso a fibra, con una topografía de red distinta y demás. Así que no tienes que tomar decisiones masivas de suministradores en el corto plazo".

Sobre las consecuencias para el despliegue del 5G de las sanciones a Huawei en Estados Unidos, cree que si el fabricante chino se ha saltado el embargo a Irán "hay pocas cosas que decir y si se lo han saltado les sancionarán", porque "es un caso jurídico".

Otra cosa, remarca, es que la multinacional asiática haya cometido alguna vulneración en temas de privacidad con sus equipamientos de red, y ahí "no se ha encontrado ningún caso" en Europa.

Y Pallete lanza este aviso. "Huawei va entre 2 años y 18 meses por delante de Ericsson y de Nokia en equipamiento y en estándares de 5G. Por lo tanto, si Europa hace un bloqueo a Huawei, perderá la posibilidad de acelerar su despliegue. Y finalmente, si tú pasas de tener tres suministradores a tener dos, vas a tener un impacto en precio. Los equipos serán más caros al haber menos competencia. Por lo tanto también tenemos que tomar una decisión neutra en el coste de desplegar la red 5G".

El presidente de Telefónica dice que su compañía se somete en último término en este caso a lo que decidan las autoridades, pero es partidario de que se actúe con "frialdad" ante un tema tan "sensible", y le parece bien como posible solución la del aval gubernamental previo sobre la seguridad: "Que cada país certifique, a través de las agencias de seguridad, que ese equipamiento es seguro. Así no dependes de tu opinión o percepción. Y si el equipamiento de Huawei pasa la certificación, entonces lo puedes desplegar como el de Nokia, Ericsson o ZTE. Porque al final, nosotros tenemos un contrato con el Estado para proveer un servicio. Así que más que demostrarles nosotros que este equipamiento está bien, vamos a trabajar conjuntamente para que se certifique de alguna forma que los equipos son seguros. Y la Unión Europea parece que se está moviendo en esa dirección".

