Ugt y ccoo exigen al nuevo gobierno medidas para mejorar la seguridad laboral

UGT y CCOO reclamaron este sábado al nuevo Gobierno que salga de las urnas este domingo que "actúe conta la precariedad y el deterioro de las condiciones de trabajo".

Los sindicatos mayoritarios difundieron un comunicado conjunto con motivo de la celebración este domingo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

En 2018 se registraron 1,3 millones de accidentes laborales en España, 152 cada hora, que se saldaron con 652 personas fallecidas.

UGT y CCOO alertan sobre los riesgos de "la inseguridad laboral asociada a las relaciones laborales temporales y parciales no deseadas que monopolizan las nuevas contrataciones, así como los ínfimos salarios" que "están obligando a los trabajadores y trabajadoras a elegir entre salario y salud, entre derechos y empleo".

El manifiesto llama la atención sobre tres aspectos. En primer lugar, la exigencia del subregistro de las enfermedades de origen laboral, porque "lo que no se registra no se previene y lo que no se previene termina dañando la salud de las personas trabajadoras". En segundo término, advierten sobre la exposición continuada a "sustancias peligrosas o a cargas de trabajo físicas o mentales excesivas" que provocan enfermedades invalidantes e incluso la muerte. Y en tercer lugar, refieren el cáncer de origen laboral, una "asignatura pendiente" de las políticas de salud laboral.

"En 2018 sólo se declararon 28 enfermedades profesionales relacionadas con agentes carcinógenos, más de la mitad estuvieron relacionadas con el amianto. Si se reconocieran todos los casos que se producen, el cáncer sería la primera causa de mortalidad profesional en España", afirma el documento.

DEROGACIÓN

Para UGT y CCOO, las actuaciones individuales son inútiles frente a esta lacra, en cuyo combate "deben implicarse políticas, empresas, e instituciones". En este sentido, ambas organizaciones reclaman a las Cortes que salgan de las próximas elecciones generales, y al próximo Gobierno, que actúen contra la precariedad y el deterioro de las condiciones de trabajo derogando las reformas laborales.

Asimismo, consideran necesarios una prevención real en las empresas; que las administraciones públicas desarrollen las competencias que les asigna la Ley de Prevención de Riesgos laborales para la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control normativo, y el reforzamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

