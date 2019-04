Dancausa (bankinter) reclama un gobierno "estable" que adopte políticas capaces de "estimular las iniciativas empresariales" creadoras de empleo

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, mostró este jueves su confianza en que el Gobierno que salga de las urnas o de los acuerdos "acierte en sus políticas económicas y sociales", siendo "la más importante" aquella "que, de verdad, estimule las iniciativas empresariales que permitan la creación y mantenimiento del empleo".

La banquera realizó esta valoración durante la presentación de resultados de Bankinter, que durante el primer trimestre ganó 145 millones de euros, un 1,4% más en comparativa interanual, gracias a su pulso comercial.

Sin querer elucubrar sobre un escenario de coaliciones defendió que "hace falta un Gobierno lo suficientemente estable y con base amplia para que pueda tomar las medidas necesarias" a fin de que la desaceleración que comienza a notarse "se revierta" y se impulse la actividad económica, para lo que se precisan "reformas" y "corregir algunos desequilibrios" que "todavía siguen ahí".

Entre las reformas estructurales imperiosas apuntó la educación, donde "tiene que haber un consenso importante sobre cómo debe ser", "reformular" la Justicia para que sea "más rápida" ya que "es la que da seguridad al país", e impulsar la innovación ya que "no puede ser" que el turismo y la construcción sean "los únicos sectores que están creciendo a mayor velocidad y de manera sólida".

"Si las cosas van mal en la economía no es todo culpa del Gobierno", admitió en la medida que son las empresas y los ciudadanos los que están detrás de la actividad, aunque subrayó que su papel "es enormemente relevante porque su capacidad para decir si quiere intervenir sobre cosas como el alquiler" y "si quiere facilitar o no" o "poner chinas en el camino en la creación de empresas" será clave porque son aspectos que "llevan al éxito de un país".

"Deseamos de todo corazón que el nuevo Gobierno acierte porque hará que las empresas y los ciudadanos de a pie puedan encontrarse un entorno más estable para facilitar las cosas", indicó.

ATAJAR EL PROBLEMA DEL PARO

A título de ejemplo de los grandes retos o desequilibrios apuntó a la cifra de paro conocida esta mañana que, aunque se encuentre afectada y perjudicada por la estacionalidad al haber caído la Semana Santa en abril, no es una buena tasa. "Sorprende que, junto con Grecia, es de los más altos de la UE, el doble del ratio de Portugal y cuatro veces más alto que los de los mejores países de Europa" y en un país como España "donde las cosas van bien".

"Hace falta un Gobierno con mayoría estable, sea del color que sea, pero que se ponga a resolver todas estas reformas y afrontar problemas que no se han resuelto", zanjó.

IMPUESTOS A LA BANCA

Al ser cuestionada sobre la decisión de algunos partidos de imponer un impuesto nuevo a la banca, Dancausa defendió que el sector ya soporta varios tributos especiales.

La banquera mostró preocupación por la existencia de algunos "mantras" y tesis que, a fuerza de repetirlas, "las van a hacer ciertas".

En particular criticó que el argumento de que se ha rescatado a la banca y "tienen que resarcirse" cuando se rescató a las cajas cuyos gestores "todos políticos, las habían hecho desaparecer como consecuencia de una gestión imprudente". De los 60.000 millones inyectados en el sector financiero, reivindicó que 20.000 millones salieron del fondo de garantía de depósitos "que pagó los bancos". "No solo no hemos sido rescatados sino que hemos contribuido al rescata. Este es el primer mantra que hay que empezar a corregir", afirmó.

El segundo que considera hay que desmontar es la idea de que la banca no paga impuestos. Según Dancausa, Bankinter ha pagado "desde siempre" un tipo efectivo del 27% "cuando el resto de sectores pagan el 25%.

La ejecutiva explicó que la tendencia ha sido la contraria ya que recientemente se ha impuesto a la banca el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas y todos los gastos asociados a su constitución, salvo la tasación; y subrayó que soportan una tasa por los depósitos, otras por el fondo de resolución o la financiación de los supervisores y es un sector que no puede repercutir el IVA.

COSTES REGULATORIOS Y TASAS

En este punto indicó que el coste regulatorio para Bankinter ha pasado de menos de 10 millones de euros en el año 2010, a 83 millones el pasado ejercicio y en el presente estima que asumirá unos 100 millones. "En nueve años se ha traducir en 9.000 millones de euros", estimó.

En cuanto a resultados, aseguró que el retraso en la subida de tipos por parte del BCE no altera su plan estratégico ni el objetivo de volver a presentar este año resultados récord.

Al explicar las cuentas mostró su satisfacción por unas cifras que calificó de recurrentes ya que tan solo un 3% dependen por negocios distintos del típico con clientes como puede ser el trading con deuda, e indicó que están basados en los crecimientos de "todas" y cada una de las líneas de negocios.

Según Dancausa, el banco ha "ganado cuota de mercado en ambos lados del balance" gracias a su empuje comercial que le ha permitido crecer al 5% la cartera de crédito mientras frente al "decrecimiento" del 2,1% del sector con cifras de febrero; y aumentó un 9,6% en recursos de clientes administrados frente al 6,1% del sector.

El empuje del negocio y la mejora de la política de precios (el margen o rendimiento por cliente sube del 1,94 al 1,98%) se tradujo en un aumento del 1,3% en el margen financiero, mientras que el bruto subió un 1% después de mejorar un 5,1% la recaudación neta por comisiones.

En concreto los ingresos por comisiones aportaron 114,5 millones frente a los 108,9 millones de un año atrás por el aumento del negocio en productos con clientes como seguros o servicios de cobros y pagos, que compensaron el descenso acusado en los procedentes de mercados por la mala coyuntura del arranque de año.

En cuanto a calidad del balance reivindicó que cuenta con la "mejor" tasa de morosidad de los últimos ocho años y "mejor del sistema", situada en el 2,87% (se redujo en 53 puntos básicos en doce meses). La solvencia, desciende en cambio, desde el 13,3% de marzo de 2018 a un 11,80% en su cálculo más exigente CET1 fully loaded por el impacto de las nuevas normas contables sobre activos financieros.

