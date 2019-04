Calviño dice que todo apunta a que el trimestre ha sido bueno para el empleo

Madrid, 24 abr (EFE).- La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha afirmado este miércoles que todo apunta a que la evolución del empleo ha sido positiva en el primer trimestre del año a pesar de que no ha favorecido el efecto calendario, al caer este año la Semana Santa en abril en lugar de en marzo.

Antes de participar en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y en la víspera de que se publique la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre, la ministra ha dicho que la información más reciente del mercado laboral sigue reflejando tasas de crecimiento interanual del empleo de en torno al 3 %.

Preguntada durante el debate por el elevado diferencial entre la tasa de paro española y la media europea, Calviño ha asegurado que "no se encuentra una respuesta académica sólida" sobre cuál es exactamente la "tasa natural" de desempleo de la economía española.

"Los modelos económicos que nos guían no se basan en la realidad", ha afirmado la ministra, que no puede creer que la tasa de desempleo estructural se sitúe en el 14 % cuando se está creando empleo a un ritmo anual del 3 % y no hay ni tensiones salariales ni inflacionistas.

A su juicio, los modelos no tienen en cuenta elementos como el subempleo, la economía sumergida o la elevada temporalidad, que en España se sitúa en el 26 % frente al 16 % de media en Europa.