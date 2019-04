28-a. calviño reafirma su compromiso "con el presidente y el proyecto" del gobierno aunque no ve "más allá del domingo"

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, aseguró este miércoles que su compromiso "con el presidente y el proyecto" del Ejecutivo socialista "es claro", pero que la decisión de ser ministra en caso de que el PSOE continúe en el Gobierno no depende sólo de ella, por lo que no ve "más allá del domingo y no hago planes de futuro".

Calviño respondió así durante un acto informativo organizado en Madrid por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica en el que fue preguntada por si tiene preferencia entre seguir como ministra o ser miembro de la Comisión Europea. Antes, en declaraciones a los periodistas, la ministra aseguró que el PSOE es el único proyecto de futuro y que "frente a ello sólo hay recetas milagrosas, crispación e insultos".

Asimismo, señaló que el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, "dejó bien claro ayer", en el debate electoral en televisión, que "el PSOE tiene un proyecto de futuro" y que "hay que huir del insulto y la crispación y pensar en lo que le importa a la gente para construir ese país mejor para nuestros hijos y nietos".

Para Calviño, "como siempre quedó claro que nuestro Gobierno tiene un proyecto de futuro" y que "queremos gobernar para las personas". En este sentido, destacó que el de Pedro Sánchez es "un Gobierno responsable que combina discipilina fiscal con políticas sociales para reducir la desigualdad de nuestro país".

"Estos debates han servido para ilustrar esta diferencia y cómo el PSOE es la verdadera oportunidad para tener un país mejor", agregó. En este sentido, la ministra resaltó la necesidad de "tener una victoria suficientemente fuerte para seguir gobernando con un gobierno socialista con independientes de reconocido prestigio entre los que entiendo que me incluyo".

Por otro lado, preguntada por su preferencia de pactos tras las elecciones del próximo domingo, la titular de Economía respondió que no es momento para ello, pero mostró su sorpresa "por que haya quien hace cordones sanitarios al PSOE y después habla de ser liberal", en referencia a Albert Rivera y Ciudadanos.

Asimismo, Calviño criticó "la cantidad de datos falsos, mentiras y comparaciones espurias que se están utilizando", así como el uso de "recetas mágicas". Sobre este punto, señaló que "existe un gran acuerdo sobre la necesidad de abordar reformas" pero que "a la hora de la verdad parece que todo se resume en bajar todos los impuestos y entonces se va a crear empleo, va a crecer la economía, se va a resolver el déficit...", criticó en referencia a las propuestas fiscales y económicas de PP y Ciudadanos.

"La realidad es muy testaruda", aseveró Calviño, quien aseguró que "la bajada de impuestos lleva a bajada de la recaudación", recordando a continuación que la última rebaja en el IRPF realizada por el Gobierno del PP "supuso una pérdida para las arcas públicas de 15.000 millones de euros, lo que supone que tenemos un déficit público de un punto de PIB más que si no se hubiera hecho esa reforma".

Por ello, la ministra concluyó afirmando que "en un país que tiene una ratio de ingresos sobre PIB que está en el 38,9%, cuando la media europea está en el 45%, decir que hay que bajar impuestos no es ortodoxo, no es responsabole, no nos lo recomienda ningún organismo internacional", por lo que en su opinión "hay que huir de esas recetas milagrosas".

24-ABR-19

