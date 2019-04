28-a. ciudadanos propone bonificar las cotizaciones por desempleo de empresas que despidan menos

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

Ciudadanos propone en su programa para las elecciones generales del 28 de abril bonificar las cotizaciones por desempleo de las empresas que despidan menos y mantengan plantillas "más estables" en cada sector.

Así consta en el programa electoral de esta formación política que se ha publicado este martes y en el que recoge un capítulo sobre "Un nuevo modelo laboral que ponga fin a la precariedad".

Las primeras medidas recogidas son sobre trabajo autónomo y destaca un "nuevo Plan Naranja de Reformas para los Autónomos" con el que se amplíe a dos años la tarifa plana para nuevos autónomos, no se adelante el IVA por facturas no cobradas y los autónomos con ingresos reales inferiores al salario mínimo anual no paguen cuotas.

Tampoco pagarán la cotización en los dos años siguientes a ser padres o madres, podrán contabilizar toda su vida laboral para el cálculo de su pensión y compatibilizar trabajo con el 100% de la pensión.

Por otra parte, Ciudadanos propone que todos los contratos sean indefinidos con carácter general y reducir las modalidades específicas de contrato a la cobertura de sustituciones y a la formación en colaboración con las empresas. Además, bonificará las cotizaciones por desempleo de las empresas que despidan menos y mantengan plantillas más estables en cada sector.

La formación que dirige Albert Rivera propone implantar la 'mochila austríaca', de manera que el trabajador podrá acumular sus derechos al cambiar de trabajo y retirar el dinero en caso de desempleo, movilidad geográfica o para la jubilación.

Ciudadanos también propone el complemento salarial garantizado, hacer compatible el salario con el 100% de la pensión de jubilación, adaptar la normativa laboral a las nuevas realidades de la economía digital e implantar el sistema de 'cheque-formación' para que los desempleados elijan dónde y en qué quieren formarse.

En cuanto al sistema público de pensiones, Ciudadanos se limita a plantear una "solución que garantice el poder adquisitivo de las pensiones de nuestros padres y nuestros hijos". Aboga por recuperar el Pacto de Toledo para "buscar el consenso sobre una reforma que permita mantener el poder adquisitivo de las pensiones presentes y futuras y garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo".

