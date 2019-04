28-a. iglesias llama a "retomar el control de nuestro país" frente a la "traición" de las privatizaciones

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, invocó este sábado a "retomar el control de nuestro país, de nuestra patria", mediante la nacionalización de sectores estratégicos, porque "traicionar a la patria es privatizar una empresa pública" y "los que han maltratado el patrimonio de todos, ésos si que son traidores a la patria".

En un acto de campaña en una plaza de Las Palmas ante unos 2.500 espectadores, según la organización, Iglesias retomó el tema de la empresa energética pública que incluye el programa electoral de Podemos, con un discurso parecido al que pronunció el martes en la Universidad de Málaga. El potencial de Canarias en energías renovables invitaba a ello.

El líder de Podemos volvió a reivindicar el "gesto democrático de abrir la Constitución", y anunció que "se va a poner de moda el artículo 28", el que supedita la riqueza al interés general y permite al sector público intervenir contra los oligopolios, porque esto "sirve para bajar la factura de la luz".

Como el martes, enumeró la lista de expresidentes y exministros que han acabado en consejos de administración de las grandes eléctricas, "a ver si sale en algún telediario", y, por estar en Canarias, tuvo mención especial y despectiva para el exministro de Industria José Manuel Soria: "¿Ese tal Soria representaba a los canarios o a Repsol?", preguntó, para responderse: "Los decretos que firmaba venían redactados directamente por Endesa".

"No verán jamás el nombre de alguien de Podemos en un consejo de administración", garantizó, y volvió a equiparar a la traición las puertas giratorias. "Traicionar a la patria es utilizar un Ministerio para acabar en un consejo de administración", dijo.

Con esa connivencia de intereses relacionó el que las multas a las empresas a las que la CNMC ha sancionado por conculcar la competencia u otras cosas sean tan bajas que sólo suponen un 0,003% de sus beneficios. "Hasta que Unidas Podemos esté en el Gobierno no va a haber un sistema racional de sanciones. A nosotros no nos han podido comprar en ningún consejo de administración", dijo.

Seguidamente, Iglesias extendió esa acusación de traición y denunció: "Traicionar a la patria es privatizar una empresa pública, es privatizar la riqueza pública. Los que han maltratado el patrimonio de todos, ésos si que son traidores a la patria". Por ello, instó a "retomar el control de nuestro país, de nuestra patria", porque "es un derecho poder encender la luz, poder calentarse".

"A ver dónde están los patriotas que se comprometen a no privatizar", desafió. "Demos una lección de patriotismo de verdad, de patriotismo de escuelas, de hospitales". Porque, en su opinión, "gobernar no es conciliar intereses, sino representar intereses", y Podemos sabe "perfectamente" a quién representa ante lo que volvió a presentar como unas elecciones "constituyentes, no unas simples generales".

Antes que él, y en una línea similar, el cabeza de lista por Tenerife y diputado, Alberto Rodríguez, distinguió dos tipos de intereses opuestos y advirtió de que votar a quienes defienden los intereses de las multinacionales estarán votando en contra de sus padres pensionistas o de "su hermana y sus chiquillos", o del centro de salud de su barrio.

"No es nada heroico, es puro sentido común", afirmó, apuntando que los poderes económicos "las cloacas las usan con quien no les vale la corrupción" y a quien "no han podido comprar". Por todo ello, llamó a "votar, que es gratis, son 10 minutos", y el día de las elecciones "es el día que la gente trabajadora tenermos más poder cada cuatro años".

