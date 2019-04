Prado (endesa) teme que españa vuelva a caer en "el fango de la crisis" si se paraliza por las elecciones y tarda en formar gobierno

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El presidente de Endesa, Borja Prado, advirtió este viernes de que "volveremos a caer en el fango de la crisis en un abrir y cerrar de ojos si dejamos pasar el momento por la cercanía de las elecciones, por un indeseable retraso en la formación del próximo gobierno o por un análisis erróneo de la gravedad de la coyuntura".

Así se expresó Prado en su último discurso en la Junta General de Accionistas de la eléctrica, donde fue abucheado en reiteradas ocasiones por los representantes sindicales de la compañía, que están hoy en huelga ante la paralización en la renovación del convenio.

En cuanto a la situación de la economía, señaló que "hace un año destacábamos el excelente balance macroeconómico del trienio 2015-2017. Hoy, desgraciadamente, no podemos ser tan optimistas. El crecimiento se ralentiza trimestre tras trimestre y la recuperación del empleo está, por lo menos, estancada".

En esta línea, añadió que "es cierto que crecemos más que nuestros socios europeos y que aún estamos lejos de la recesión, pero el cambio de tendencia y los vientos externos menos favorables deberían, en mi opinión, llevar a todos los agentes económicos a ponerse en guardia".

Por ello, pidió a la clase política "el esfuerzo necesario para que España disponga cuanto antes de un gobierno estable, con un programa enfocado a apuntalar la recuperación y a situar nuestra economía en condiciones de sacar el máximo provecho, con el mínimo daño, a la revolución tecnológica que tenemos por delante".

Prado, quien abandona el Consejo de la eléctrica tras 10 años como presidente, destacó el "trabajo de los directivos de Endesa", "no solo en 2018, sino a lo largo de muchos años en los que los retos y los obstáculos no han sido pocos. Durante la tormenta se han mantenido firmes, atados al palo mayor, como si el viento no arreciara; como si el barco no diera cabezadas de cinco metros; y como si las olas no arrasaran la cubierta cinco veces por minuto", señaló.

También se refirió al que será su sucesor, Juan Sánchez-Calero, de quien afirmó que su nombramiento como consejero independiente "será sometido a la aprobación de la presente Junta. Tuve la suerte de conocerle hace ya varios años y estoy convencido de que sus habilidades profesionales, su experiencia y su valía personal aportarán un valor importante al Consejo de Administración de Endesa".

En cuanto a su relación con los distintos gobiernos durante su mandato, Prado defendió que "Endesa ha sido la referencia en la inmensa mayoría de las complejas negociaciones regulatorias y, en concreto, tenemos el honor de ser el interlocutor mejor valorado por los distintos gobiernos con los que hemos trabajado".

A este respecto, en relación con el reciente Plan Nacional Integrado de Energía y clima, aseguró que "en el cierre ordenado de las centrales convencionales, apoyamos sin fisuras los protocolos acordados con el Gobierno", que contemplan el abandono del carbón en 2030 y de la nuclear en 2035.

Además, lamentó que Endesa es "una de esas grandes empresas que son injustamente tratadas en demasiadas ocasiones" y recordó que generó en 2018 un valor económico directo superior a los 20.000 millones de euros y con una contribución fiscal directa e indirecta de 4.087 millones de euros.

En referencia a su contribución social, explicó que en 2018 Endesa firmó 43 nuevos acuerdos con ayuntamientos y otras instituciones públicas para combatir la pobreza energética, llegando a 272 el número total de convenios y casi a 110.000 las personas que se han beneficiado de ellos.

Concluyó su discurso diciendo a los accionistas que "tienen ustedes una gran empresa, pueden mirar al futuro con optimismo y confianza. Esta compañía sigue teniendo grandes retos ante los que hay que demostrar inteligencia, habilidad, cintura y mucho trabajo; pero tiene las condiciones necesarias para abordarlos todos; y sobre todo el más apasionante: liderar el necesario proyecto de transformación del sector de la energía en España".

