Vodafone revoluciona sus tarifas incluyendo datos móviles ilimitados

VODAFONE (VOD.LO )da un vuelco a su estrategia comercial con una única línea de tarifas móviles y convergentes ilimitadas en datos y voz, que según la operadora es la primera propuesta de este tipo en el mercado español.

La compañía presentó este miércoles su nueva propuesta de tarifas que entrará en vigor a partir del 14 de abril y que se convertirá en la única lineal de Vodafone para nuevos clientes. Los actuales usuarios de la operadora tendrán la opción de contratar las nuevas ofertas o seguir con la que ya tienen.

El director general de la Unidad de Negocio de Particulares de Vodafone España, Andrés Vicente, explicó durante la presentación de la propuesta que "este es el momento adecuado para introducir los planes de precios ilimitados en el mercado español" y agregó que esto es debido a que "los clientes utilizan cada vez más aplicaciones intensivas en datos, la evolución de la tecnología móvil está acelerando el proceso y porque en Vodafone contamos con la mejor red móvil para hacerlo posible".

Su nueva ofensiva comercial se compone de tarifas móviles y convergentes. Así, la oferta incluye tres tarifas móviles ilimitadas en datos y voz diseñadas según los usos habituales de los clientes y dos que no tienen datos ilimitados. Aquellos usuarios que no requieran tarifas ilimitadas dispondrá de dos planes de 3 y 6 Gigabit por segundo (GB) al mes, por 19,99 euros y 29,99 euros al mes, respectivamente.

Para aquellos clientes que sí requieren de una oferta de barra libre de datos y móvil, se presentan tres planes diseñados específicamente. El primero, 'la tarifa Ilimitada', está dirigida concretamente para aquellos que utilizan redes sociales, aplicaciones de mensajería, música online o correo electrónico con 2 Megabit por segundo (Mbps) de velocidad. Por 40,99 euros al mes disfrutarán de esas prestaciones y también de 16 GB al mes en roaming de datos en Europa y Estados Unidos.

El segundo plan, 'la tarifa Súper' y con un precio de 45 euros al mes, se dirige a aquellos que utilizan el móvil para ver vídeo y música online en alta calidad, que usan a menudo las redes sociales y apps con navegación. Esta tiene 10 Mbps de velocidad e incluye 17 GB en roaming de datos en Europa y Estados Unidos.

Finalmente, el tercer plan de telefonía móvil, 'la tarifa Ilimitada Total', según la compañía está diseñada para los clientes que quieren disfrutar de los servicios móvil con la "máxima velocidad 4G", por 49,99 euros al mes. Esta es la mejor opción para ver vídeo online en máxima calidad, jugar a videojuegos y descargar o subir archivos de gran tamaño.

Respecto a las tarifas convergentes, se estructuran de la misma manera que los móviles, tarifas de datos ilimitadas con tres velocidades de fibra a elegir entre 100 Megabit por segundo (Mbps), 600 Mgbps o 1 Gigabit por segundo (Gbps). Los clientes con tarifas de datos ilimitados podrán disfrutar de fibra a 600 Mbps por 69,99 euros al mes ('tarifa One Ilimitada'), por 84,99 euros ('tarifa One Ilimitada Súper'), y por 99,99 euros ('tarifa One Ilimitada Total').

Además, los clientes con datos ilimitados y máxima velocidad 4G+ podrán disfrutar de fibra a 1Gbps, con el servicio Vodafone Super Wifi incluido, por 109,99 euros al mes. Sin embargo, aquellos que no requieren de datos ilimitados en el móvil podrán elegir entre dos planes, con 3 o 6GB al mes, respectivamente, y fibra a 100Mbps simétricos, por 47,99 euros y 57 euros al mes respectivamente.

Asimismo, podrán contratar líneas adicionales con descuentos de 10 y 15 euros al mes según el plan elegido. La compañía complementa su nueva propuesta convergente con la oferta de televisión flexible anunciada la pasada semana: desde 5 euros (Pack Seriefans, Pack SerieLovers, Pack Cinefans, Pack Documentales y Pack Peques) y con la posibilidad de ver todos los contenidos en el móvil.

Respecto a los autónomos y pequeñas empresas, en cuanto a las tarifas ilimitadas, por el mismo precio podrán tener 100 o 1.000 minutos de llamadas internacionales y también desde el fijo, en caso de que tengan planes convergentes.

10-ABR-19

