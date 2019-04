Ábalos recomienda "serenidad y mesura" frente a quienes agitan "el odio y el rencor"

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, resaltó este miércoles la necesidad de que quien tiene que tomar las decisiones en un gobierno lo haga "con serenidad y mesura", frente a quienes "agitan el odio y el rencor".

En un acto organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, el ministro destacó que las próximas elecciones generales "van más allá de los programas electorales" y que "merece una movilización muy importante dada la situación".

Para Ábalos, "es importante juzgar la forma en la que cada líder se dirige a sus adversarios políticos", por lo que criticó a aquellos que "agitan el odio y el rencor y recurren a la mentira" y consideró que quien lo haga "no debería recibir apoyo en una democracia fuerte, sino generar rechazo".

Así, denunció el "programa absolutamente regresivo" del bloque que formarían Ciudadanos, PP y Vox, agregando que un gobierno formado por dichos partidos generaría "una incertidumbre total" y que en el conflicto de Cataluña "solo añadiría más hostilidad y hostigamiento", pudiendo provocar, con sus "políticas recentralizadoras", un "efecto contagioso" que genere conflictos en más comunidades autónomas.

Asimismo, tras afirmar que "siempre ha habido ultraderecha", lamentó, en referencia al PP, "que un partido que ha gobernado España ahora vaya a rebufo de esas políticas que atentan contra la convivencia" y que en su opinión no tienen "encuadre constitucional".

"España tiene una historia de enfrentamiento tremenda que nunca ha terminado bien", afirmó, por lo que apuntó a la necesidad de retomar la experiencia y lo aprendido de la Transición y recomendó que "para la función de Gobierno hace falta serenidad".

En cuanto a la encuesta publicada ayer por el CIS, el secretario de Organización del PSOE se mostró prudente ante el liderazgo del PSOE en los sondeos, resaltando el gran porcentaje de población que todavía no tiene su voto decidido, pero subrayó la necesidad de tener un Gobierno que no esté condicionado "para que no nos vuelva a pasar lo de los Presupuestos".

