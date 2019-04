Marín quemada advierte de que bilbao no puede legislar sobre pisos turísticos "amparado por problemas de convivencia"

BILBAO, 08 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, afirmó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que Bilbao no puede impulsar normativas sobre pisos turísticos "amparado por problemas de convivencia". "Estas cosas hay que justificarlas, hay que decir por qué se hacen", advirtió el ponente, que pese a todo consideró que el caso de la capital vizcaína no es "cuantitativamente demasiado importante".

Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Marín Quemada se refirió al recurso que la CNMC interpuso en agosto contra la normativas urbanísticas municipales de viviendas turísticas de Madrid, Bilbao y San Sebastián al considerarlas "contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente".

Preguntado concretamente por el caso de Bilbao, el presidente de la CNMC destacó que no se puede "decir que los apartamentos turísticos van en la planta baja o en la primera". "¿Por qué no en la primera y en la segunda? ¿O por qué no en el bajo?", se preguntó Marín Quemada, que insistió en la necesidad de "considerar" este tipo de normas.

Pese a todo, subrayó que el caso de Bilbao es "cuantitativamente moderado" en comparación con otras ciudades, dado que solo cuenta con alrededor de 600 viviendas turísticas. "Es cierto que se puede concentrar en determinados barrios, pero la normativa no se puede hacer amparado por problemas de convivencia", sentenció.

REGULACIÓN DE LOS VTC

En el acto de Nueva Economía Fórum, el presidente de la CNMC fue preguntado también por los VTC. A su juicio, el Gobierno trasladó el pasado año "el problema a las comunidades" al establecer mediante decreto que cada territorio se autorregulara. "No tiene sentido que se emitan criterios en Euskadi distintos a los que se emiten en Andalucía", afirmó Marín Quemada.

"No está de más aunar criterios", insistió Marín Quemada, quien recordó que a la CNMC no le ha "temblado la mano" en anteriores situaciones a la hora de llevar al Gobierno al Tribunal Supremo.

