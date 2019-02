Presupuestos. montero destaca el "intenso debate" en erc y pdecat y espera que "recapaciten" y apoyen los presupuestos

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó este martes que la postura de ERC y PDECat sobre los Presupuestos Generales del Estado no se conocerá hasta "el minuto antes de la votación", por lo que mostró su esperanza de que "recapaciten" y retiren sus enmiendas a la totalidad al proyecto de cuentas públicas en el Congreso de los Diputados, permitiendo su tramitación y debate.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, la ministra respondió así al ser preguntada por si el Gobierno da por perdida la batalla por los Presupuestos, después de que ayer ERC anunciara que hoy presentará su enmienda a la totalidad y de que PDECat indicase también que lo hará si el Ejecutivo socialista no realiza algún gesto respecto a los políticos catalanes presos.

Montero aseguró que las formaciones independentistas tienen "un debate intenso" en su interior y que la condición de retirar todos los cargos contra los imputados por el 'procés' es "absolutamente imposible" de satisfacer porque "hay separación de poderes" y "el Gobierno ha sido en todo momento claro y diáfano a propósito de los límites de la negociación, que los marca la Constitución y el Estatut de Autonomía".

Así, la titular de Hacienda indicó que las negociaciones se deben enfocar "a mejorar la vida de los ciudadanos", por lo que expresó su opinión de que "no hay motivos para no apoyar estas cuentas". "Es difícil explicar por qué se va a perjudicar a 1,5 millones de pensionistas catalanes que podrían ver beneficiada su pensión, o ver mejorada la sanidad, la educación o las transferencias que llegan a la Generalitat", afirmó. "Sería muy difícil explicar por qué cuando se piden más recursos, cuando los ciudadanos se manifiestan por una mejora de los servicios públicos en Cataluña, el Govern no permite que los Presupuestos continúen su tramitación", añadió en la misma línea.

Por ello, criticó que "algunos piensan que es mejor situarse en la política de confrontación como si de ahí se consiguieran mayores réditos electorales".

Respecto a las críticas de otras formaciones políticas y de algunos organismos como el Banco de España o la Airef a las previsiones de ingresos contempladas en el proyecto de Presupuestos, Montero consideró que las críticas que afirman que las estimaciones de ingresos son demasiado optimistas "son un clásico", pero que se trata de un proyecto "realista" y "más prudente que los de Montoro en términos homogéneos". Además, destacó que la Comisión Europea "nos ha dicho que adelante con los Presupuestos", en lugar de pedir su retirada.

ADELANTO ELECTORAL

En cuanto a la posibilidad de que se convoquen elecciones en caso de que los Presupuestos no salgan adelante, Montero señaló que "esa es una prerrogativa que le corresponde al presidente, que es quien tiene que valorar cuándo se producen las condiciones objetivas para seguir mejorando la vida de la gente o cuando ese escenario ya no es útil".

Por otro lado, preguntada por la subida del SMI y su posible impacto en los datos conocidos ayer sobre y afiliación a la Seguridad Social, Montero afirmó que no se puede valorar "un dato aislado en el que hay que ver el calendario", y que "quitando al estacionalización, se ha comportado en términos homogéneos mejor que el año pasado". Por ello, criticó que haya quien se alerta "o se rasga las vestiduras" respecto a la subida del SMI pero no haya "las mismas alertas sobre los beneficios de la banca", añadiendo que "es necesario hacer una redistribución de los recursos y plantear una fiscalidad mucho más equitativa".

(SERVIMEDIA)

05-FEB-19

IPS/caa