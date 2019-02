Garrido y los empresarios dicen que el Gobierno central no ayuda a la "estabilidad"

Madrid, 4 feb (EFE).- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez no "ayuda en nada" a la creación de empleo porque no genera "estabilidad", mientras que los empresarios consideran que la desaceleración de la economía madrileña que señalan los datos de enero "confirman los temores" de los que ya alertaban, e insisten en que la ralentización obedece a las medidas fiscales y de Seguridad Social que penalizan a las empresas, que "no lo aguantan

Al Comentar los datos del paro de enero, Garridoha recalcado que es un mes "tradicionalmente malo" para los datos de empleo, aunque la región "sigue comportándose bien respecto a la creación de empleo".

El número de personas desempleadas registradas en los Servicios Públicos de Empleo madrileños aumentó en enero en 11.308 personas, un 3,33 % más, lo que deja la cifra total de parados en la región en 350.606 personas, según datos divulgados por el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones.

Los empresarios, por su parte, creen que ?el Gobierno ha puesto el eje recaudatorio en las empresas y en incrementar los costes laborales, lo que sin duda es contraproducente para crear más puesto de trabajo, primera consecuencia directa de la desaceleración?.

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) dice en una nota de prensa que la "ralentización" es consecuencia de las medidas fiscales y de Seguridad Social que penalizan a las empresas y afirman que esto también se ha notado en los datos de afiliación, ya que, en la Comunidad de Madrid, la Seguridad Social perdió en enero 31.138 afiliados respecto al mes anterior (-0,97%).

Los empresarios de Madrid consideran que "tomar medidas con miras electorales, penalizar la inversión, poner trabas a las agencias privadas de colocación o apartarse del diálogo social, no configuran la ruta adecuada para situar el empleo y la sostenibilidad del sistema de protección social en el primer plano de decisión".

Sin embargo, destacan que Madrid sigue siendo líder en la tasa de contratación indefinida, consecuencia "lógica" del potencial económico de esta región y de la apuesta por incentivar este tipo de contratos en la Estrategia Madrid por el Empleo, firmada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, los Sindicatos madrileños y CEIM.

Los empresarios dicen además que deben culminarse las medidas económicas contempladas en el Pacto de Empleo firmado con el Ayuntamiento de Madrid, de forma "que se actúe más decididamente contra la venta ambulante ilegal, que supone pérdidas cuantiosas para los pequeños comercios de la capital".

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han dicho que el aumento del desempleo en enero en Madrid obedece a la temporalidad y a la desigualdad e insisten en la idea ya manifestada en múltiples ocasiones de que debe ser derogada en su totalidad o en parte la reforma laboral.

Según la secretaria de Relaciones Laborales de UGT, Isabel Vilabella, la temporalidad y la desigualdad que manifiestan las cifras son "culpa" de la reforma laboral, y ha destacado cómo de las 350.000 personas que buscan empleo en Madrid 6 de cada 10 son mujeres, una brecha que continúa en enero, así como la que se da entre las personas sin empleo anterior, de las cuales 2 de cada 3 son mujeres.

Además, según UGT, la mayoría de hombres que no han trabaja nunca tiene entre 20 y 24 años y en el caso de las mujeres de forma mayoritaria son las mayores de 44 años, lo que supone un sesgo que las discrimina de forma creciente por maternidad, además del de la temporalidad.

Por parte de CCOO, su secretaria de Empleo, Eva Pérez, ha destacado cómo enero ha tenido un "mal comportamiento" para el empleo, como ya ocurrió en enero del año pasado, y ha destacado que es un dato que "no sorprende" en el sindicato puesto que "desde hace tiempo alerta que la recuperación se asienta en la precariedad y la estacionalidad".

"El primer mes del año no empieza bien para el empleo y alerta de la falta de consistencia de un crecimiento del empleo que no se base en la calidad y en la estabilidad", dice CCOO en una nota en la que reitera su "alerta" de que "es necesario no solo reducir las cifras de paro sino también promover un cambio de modelo productivo, la apuesta por sectores de alto valor, el empleo de calidad y el fin de la precariedad".