Ante temporalidad y desigualdad, sindicatos piden se derogue reforma laboral

Madrid, 4 feb (EFE).- El aumento del desempleo en enero en la Comunidad de Madrid en más de 11.000 personas obedece, según Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), a la temporalidad y a la desigualdad, por lo que ambos sindicatos insisten en la idea ya manifestada en múltiples ocasiones de que debe ser derogada en su totalidad o en parte la reforma laboral.

El número de personas desempleadas registradas en los Servicios Públicos de Empleo madrileños aumentó en enero en 11.308 personas, un 3,33 % más, lo que deja la cifra total de parados en la región en 350.606 personas, según datos divulgados por el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, los cuales reflejan además que con respecto a enero de 2018 se registraron 31.126 desempleados menos en la región, lo que supone un descenso interanual del -8,15 %.

Tras conocer estos datos, la secretaria de Relaciones Laborales de UGT, Isabel Vilabella, ha comentado que estas cifras en las que se aprecian temporalidad y desigualdad son "culpa" de la reforma laboral, y ha destacado cómo de las 350.000 personas que buscan empleo en Madrid 6 de cada 10 son mujeres, una brecha que continúa en enero, así como la que se da entre las personas sin empleo anterior, de las cuales 2 de cada 3 son mujeres.

Además, según UGT, la mayoría de hombres que no han trabaja nunca tiene entre 20 y 24 años y en el caso de las mujeres de forma mayoritaria son las mayores de 44 años, lo que supone un sesgo que las discrimina de forma creciente por maternidad, además del de la temporalidad.

Según este sindicato, el 96 % del aumento del paro se debe a la estacionalidad del sector servicios, "como lo muestra de forma clara" que en enero se firmaron 18.818 contratos más pero también el número de parados a ha aumentado en 11.300 personas.

En enero se firmaron más de 225.000 contratos, ha recordado Vilabella y ha destacado cómo solo el 18 % de ellos fueron indefinidos, y 8 de cada 10 contratos fueron temporales.

Por parte de CCOO, su secretaria de Empleo, Eva Pérez, ha destacado cómo enero ha tenido un "mal comportamiento" para el empleo, como ya ocurrió en enero del año pasado, y ha destacado que es un dato que "no sorprende" en el sindicato puesto que "desde hace tiempo alerta que la recuperación se asienta en la precariedad y la estacionalidad".

El sindicato destaca que en el último año el paro se ha reducido en 33.302 personas, lo que supone una reducción "insuficiente, la más baja desde 2014".

Según CCOO, el mayor incremento del paro en enero se ha dado entre las mujeres (6.755 paradas más), mientras que entre los hombres se reduce en 4.552, y en el último año también se ha producido un mejor comportamiento del paro entre los hombres, ya que se ha reducido en 17.831 personas frente a 13.295 mujeres menos en paro.

"El primer mes del año no empieza bien para el empleo y alerta de la falta de consistencia de un crecimiento del empleo que no se base en la calidad y en la estabilidad", dice CCOO en una nota en la que reitera su "alerta" de que "es necesario no solo reducir las cifras de paro sino también promover un cambio de modelo productivo, la apuesta por sectores de alto valor, el empleo de calidad y el fin de la precariedad".

Según CCOO, de esta manera se apuesta "por un empleo más duradero, menos vulnerable a nuevas crisis y menos dependiente de la estacionalidad, que es uno de los elementos que define nuestro mercado de trabajo".

Con respecto al incremento de la brecha de género, CCOO destaca del último año, lapso en el que el paro se redujo más entre los hombres que entre las mujeres, "el resultado es que al terminar enero la cifra de mujeres en paro se sitúa en 203.659 frente a 146.947 hombres".

Para este sindicato, el peor comportamiento del paro femenino puede relacionarse "en parte" con el comportamiento del paro por sectores, puesto que el paro ha crecido en todos los sectores, excepto en la construcción, "un sector prácticamente inaccesible a las mujeres", mientras que ha habido más desempleo en el sector de servicios, "que ocupa a la mayoría de mujeres trabajadoras".

"La clave de la recuperación sigue siendo estabilidad y buenas condiciones laborales, romper la dependencia de coyunturas estacionales y la fuerte base de precariedad laboral, que junto con el desempleo, atrapa a miles de madrileños", dice CCOO.