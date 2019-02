Paro. trabajo enmarca en la "normalidad" de los meses de enero el "mal registro" y descarta que la caída en la ocupación sea por la subida del smi

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

Los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social, Yolanda Valdeolivas y Octavio Granado, aseguraron este lunes que los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social se encuentran en la "normalidad" del "mal registro" que se viene produciendo en los meses de enero y que el descenso en particular en la ocupación no responde "de momento" a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI (SMI.CH ).

Así lo dijeron en la rueda de prensa para detallar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de enero y que arrojaron un incremento del paro de 83.464 personas y un descenso de la afiliación de 204.865.

En concreto, el secretario de Estado de Seguridad Social señaló que la caída en la ocupación el mes pasado "fuera de contexto puede parecer una cifra exagerada" pero si se observan los datos desde 2010, en cinco años se produjo una pérdida superior a los 200.000 afiliados, con lo que la de este año "es una mala cifra como suelen ser malas todas las cifras de enero".

Granado incidió en que "la cifra en sí misma se queda en lo que es, el mal registro que todos los años nos produce la afiliación a la Seguridad Social en enero", y la atribuyó al cierre de la campaña de navidad y a la finalización de algunas campañas agrarias.

Manifestó que "habrá que esperar a febrero" para ver si la afiliación se sigue comportando en términos similares.

"Tenemos una serie de elementos que nos permiten decir que esta pérdida de intensidad de la creación de empleo convencional el Sistema va a poder compensarla volviendo a retomar fuentes de ingresos de los que había prescindido por motivos políticos" en la etapa anterior como la recuperación de la cotización de las cuidadoras familiares, las jubilaciones anticipadas o la cotización por una base mayor de los desempleados mayores de 52 años.

En este sentido, indicó que en los presupuestos de la Seguridad Social más del 45% de los ingresos por cotizaciones sociales provenían de personas que cotizaban "desde posiciones atípicas", en referencia a las citadas.

Preguntado sobre la influencia de la subida del SMI del 22,3% sobre la caída de la afiliación en enero, Granado especificó que, por ejemplo, en 2014 el SMI no subió y la afiliación bajó en 184.031 personas o en 2017 el salario mínimo subió un 8% y la afiliación cayó en 174.880 personas.

"De momento la correspondencia no existe" entre la subida del SMI y la caída en la ocupación, según Granado, quien pidió que "no establezcamos relaciones que no existen para apuntarnos argumentos a mecanismos ideológicos".

Por su parte, la secretaria de Estado de Empleo también enmarcó en la "normalidad que año a año viene manteniendo en todos los meses de enero" la evolución del paro y añadió que "no hay ningún elemento que nos obligue a pensar que algo está pasando en la economía".

