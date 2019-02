Torres, sobre gonzález: "yo le creo, me ha demostrado que es una persona con principios"

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

El presidente de BBVA, Carlos Torres, realizó hoy una defensa cerrada de Francisco González, en el epicentro del escándalo desatado ante las noticias de las supuestas escuchas vinculadas con el excomisario José Manuel Villarejo. "Sí he hablado con él y transmite una conciencia muy tranquila de que no sabía nada de las irregularidades de las que se habla en las noticias", confesó.

"Yo creo a Francisco Gónzalez, me ha demostrado que es una persona con principios que se ha comportado con ese norte", afirmó en una rueda de prensa convocada para presentar unos resultados y en la que tuvo que lidiar durante más de una hora con preguntas sobre el escándalo.

Torres negó que su defensa fuese solo un discurso de posición dados los graves hechos que se atribuyen a BBVA en 2004 y 2005 por haber supuestamente encargado escuchas masivas a una empresa del excomisario coincidiendo con el intento de asalto al banco de Sacyr.

El banquero, que tomó el testigo en la presidencia de González al arraque de 2019 se deshizo en elogios hacia él. Según su experiencia tras haber trabajado "mano a mano" durante una década, indicó que durante esos años González "me ha demostrado que un enorme liderazgo, dedicación, entrega", y que es muy exigente.

"Para mí ha sido un ejemplo, es claramente un visionario. Siempre ha remarcado que lo importante es trabajar con principios, con buenos principios, y cueste lo que cueste", indicó, agregando que lo ha podido en la toma de decisiones "no fáciles" en algunos momentos en beneficio siempre de la entidad y esos principios.

"El legado" que deja "es innegable" porque deja "el mejor proyecto de la banca mundial", en cabeza de la innovación.

TOLERANCIA CERO Y ACTUAREMOS SIN CONTEMPLACIONES

"Nos deja una organización con valores muy fuertes, muy asentados (..) y en nada influye ni ha influído en la investigación que se va ha hacer con todo el rigor, con toda la disciplina, y actuaremos con tolerancia cero y sin contemplaciones" si hubiera que actuar.

Torres aseguró que esclarecer lo ocurrido sobre el escándalo de las supuestas escuchas es ahora su "prioridad", por lo que ha encargado una investigación en profundidad y con la máxima rapidez posible, aunque avanzó que llevará meses por su volumen y dificultad.

El banquero dijo que a fecha de hoy no hay pruebas de esas supuestas actuaciones ilícitas, por lo que pidió no "prejuzgar", pero anticipó que tomará las medidas necesarias si se confirmasen.

Eludió, por prudencia, elucubrar sobre las actuaciones que, llegado el caso, iniciaría aunque sí deslizó que sería internas de constatarse los hechos, pero también buscará depurar responsabilidades "si todo lo que se está diciendo resulta ser falso".

A preguntas directas reconoció que los contratos de la dirección del banco como el que tenía Francisco González para diferir el pago de algunas retribuciones e incluyen una cláusula 'clawback' o 'bonus malus' que permite interrumpir abonos futuros e, incluso llegado el caso, "podrían recuperarse" cuantías abonadas.

En el relato de los hechos explicó que el banco encargó una investigación interna para esclarecer la relación con la agencia Cenit vinculada al excomisario Villarejo cuando el pasado salieron informaciones que le vincularon con la citada compañía, pero que no encontró actuaciones reprochables o ilegales.

El análisis se circunscribió, sin embargo, a intentar clarificar el tipo de relación y los servicios prestados por la agencia porque era lo que preocupaba.

INVESTIGACIÓN EN MANOS DE EXTERNOS

Con las primeras informaciones que el pasado 9 de enero ya culpan al BBVA, bajo la presidencia de González, de haber contratados los servicios del excomisario para efectuar escuchas masivas a miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a empresarios y hasta periodistas, Torres reconoce que el asunto toma un caríz totalmente distinto.

Es entonces cuando deja la investigación en manos de Uría, Garrigues y más recientemente encarga un estudio forensic a PwC para que peine un volumen "gigantesco" de documentos y compruebe qué hay de cierto en esas informaciones.

De ser ciertas, reconoce como así afirmó en la carta enviada hace unas semanas a la plantilla, "estaríamos hablando, sin dudas de cuestiones, muy graves y diametralmente opuestas a lo que este banco representa, a nuestros valores y la ética de BBVA", dijo.

A falta de esos resultados el banquero dijo, no obstante, que algunos datos o informaciones difundidos no son ciertos, otros se han planteado "de manera muy sesgada", se quejó de que se hayan hecho también "conjeturas" y se "empiecen a dar por verdad cosas que no han sido constatadas".

"Ahora es el momento de investigar y no prejuzgar", de "esclarecer los hechos cuannto antes, pero sin llegar a conclusiones que no están fundamentadas", demandó.

Los estudios actualmente en marcha dijo que los están llevando las firmas contratadas y que ya dependen de los departamentos internos del banco, aunque sí les ha dado instrucciones de que faciliten el trabajo a las empresas consultoras, a las que ha dado permiso para acceder a cualquier documento y entrevistar a quienes necesiten. "Tiene plenos poderes para mirarlo todo, hablar con quien consideren", subrayó.

El encargo, dijo, es "de manera exahustiva y sin escatimar ningún esfuerzo", para que se complete a la máxima velocidad, aunque admitió que dado el volumen de información que deben revisar y que deben remontarse en las pesquisas quince años atrás consumirá "meses".

El banquero está convencido de que acabará judicializándose, aunque afirmó que el banco no ha recibido ninguna demanda hasta ahora, y en los tribunales la investigación se ampliará más porque el juzgado tiene la capacidad de pedir revisar documentos o comunicaciones donde no puede llegar el banco.

A partir de ahí Torres eludió aclarar decenas de cuestiones planteadas por respecto a la investigación judicial. Entre otras, deshechó explicar si la Audiencia Nacional ha pedido documentación al banco, qué tipo de trabajos hizo Cenit para que el banco le pagase 5 millones de euros -una cuantía que tampoco confirmó ni desmintió-, cuándo se enteró de la apertura de la investigación interna o si el responsable de seguridad del banco tenía competencia para efectar pagos de forma autónoma.

GONZALEZ NO TIENE FUNCIONES POR LA PRESIDENCIA DE HONOR

Tampoco aclaró si el consejo de administración celebrado ayer para aprobar las cuentas trató del asunto y si es partidario de la continuidad de González, al que eludió demandar que abandone la presidencia de honor de BBVA. "Yo no soy quien para pedir la renuncia a nadie porque no me corresponde", zanjó, aclarando que el expresidente no percibe retribución alguna por su ejercicio y tampoco tiene funciones asociadas.

Cuestionado sobre qué haría González en su lugar indicó: "Casi a diario pienso en eso, y creo que haría lo mismo que estamos haciendo. Asegurar que tenemos una investigación lo más profunda y rápida posible, y que no quede duda de que vamos a levantar todas las piedras", donde "tendremos tolerancia cero, sin contemplaciones" de confirmarse los hechos "al mismo tiempo que mantenemos los principios claros de que no prejuzgamos ni tomamos decisiones sobre hechos que no están constatados".

