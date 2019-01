MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

La ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró hoy que el Gobierno ya practica la "ortodoxia fiscal" que le demanda la presidenta del Santander, Ana Botín, porque su principal directriz en materia tributaria es que España tenga un sistema impositivo más "sólido" y "justo".

En una entrevista con Onda Cero recogida por Servimedia, la ministra se confesó "sorprendida" porque se ponga el foco informativo en esas palabras de Botín pidiendo una ortodoxia fiscal al Ejecutivo que impida la doble tributación a los bancos o el pago de un gravamen por pérdidas. "La presidenta del Santander estuvo la semana pasada en Davos y apoyó bastante algunas de las iniciativas impositivas de nuestro Gobierno. En general, el mensaje que yo recibo no es negativo ni de ella ni del mundo empresarial".

"Si algo está haciendo este Gobierno es ortodoxia fiscal. Uno de los desequilibrios más importantes que hemos heredado es la alta deuda pública sobre el PIB, que llegó al 100% en 2014 y ha bajado muy poquito desde entonces. Nosotros queremos acelerar la reducción de la deuda pública y aquí no hay varitas mágicas, o se recorta el gasto o se aumentan los ingresos, y en España prácticamente no tenemos margen de recorte del gasto público, porque la mayoría es gasto social", agregó Calviño. "Es indudable que hay que ver si podemos tener un sistema impositivo que tenga más solidez en la recaudación y que sea más justo. Esto es perfectamente ortodoxo desde el punto de vista fiscal".

"AGENDA DEL CAMBIO"

La titular de Economía dijo que el Gobierno lleva tiempo trabajando en "una agenda del cambio" que espera que pronto vea la luz pero que "en absoluto" incluirá nuevas figuras impositivas, sino que abordará aspectos como la formación en el empleo, la reducción de la brecha de género o el apoyo a la transformación tecnológica de las empresas".

"El Gobierno no puede haber sido más transparente. El proyecto de Presupuestos del Estado tiene dos nuevas figuras impositivas, sobre servicios digitales y transacciones financieras, y no hay nada más secreto, la agenda del cambio no pondrá énfasis en aspectos fiscales"", agregó Calviño.

Preguntada por la privatización total de Bankia, comentó que esta entidad es "el banco de todos, la sociedad inyectó gran cantidad de dinero y a todos nos interesa que vaya bien y que cuando lo privaticemos logremos recuperar las ayudas que inyectamos".

Calviño dijo que será "muy difícil que se recupere el conjunto del dinero que se inyectó en el sector financiero", y ahora "lo más importante no es que corramos a vender, sino que cuando privaticemos, consigamos el máximo dinero para el erario público".

31-ENE-19

