Pensiones. granado cree que hay que buscar otra forma de dotar al fondo de reserva

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, señaló este miércoles que habrá "alguna dotación" al Fondo de Reserva pero que "hay que buscar otra forma" de hacerlo porque "el Sistema por sí mismo no va a crear excedentes".

Así lo dijo Granado durante su comparecencia en la comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Senado, a la que acudió para explicar las políticas a desarrollar de su departamento.

En respuesta a las preguntas de la oposición, Granado anunció que "va a haber alguna dotación" al Fondo de Reserva, conocido como 'hucha de las pensiones', porque en 2018 hubo "algún excedente" de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

No obstante, consideró que "hay que buscar otra forma de dotar al Fondo de Reserva porque el Sistema por sí mismo no va a crear excedentes".

Por otra parte, Granado explicó que el Ministerio para el que trabaja pretende que los nuevos afiliados a la Seguridad Social "tengan una base de cotización lo más cercana posible" a las nuevas altas de jubilación. Lamentó que actualmente, las nuevas bases de cotización "siguen siendo 500 euros inferiores a las nuevas altas de jubilación y así no hay quien arregle esto".

Justificó que por ese motivo se necesitan préstamos para financiar las pensiones y "a mí los préstamos me gustan tan poco como hace seis meses".

Confió en que la comisión del Pacto de Toledo llegue a un acuerdo "con todos" porque "si no llegamos a un acuerdo con todos es que el Pacto de Toledo no sirve de mucho, o hay un acuerdo con empresarios y sindicatos, o no hay acuerdo en el diálogo social".

Además, Granado advirtió de que cuando la generación del 'baby boom' inicie su retiro del mercado de trabajo, la jubilación anticipada "la vamos a tener que resolver de otra forma" teniendo en cuenta que "somos el país del mundo con mayor déficit".

También manifestó su preocupación por la "acumulación de coeficientes reductores en el sector público y ninguno en el privado".

Respecto a los movimientos migratorios, afirmó que "los inmigrantes son la única oportunidad que tiene el sistema de pensiones de ser sostenible".

