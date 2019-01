Acciona se adjudica la construcción de una desaladora en arabia saudí por 750 millones de euros

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

ACCIONA (ANA.MC ) junto con Marubeni Corporation, Abdul Latif Jameel-CDC y Rawafid Alhadarah Holding, se ha adjudicado el contrato para la financiación, diseño, construcción, operación y mantenimiento durante 25 años de la desaladora Shuqaiq3 en Arabia Saudí por 750 millones de euros.

Según informa Acciona, el proyecto, el mayor de la compañía hasta la fecha en Arabia Saudí, será desarrollado bajo un contrato de tipo BOO (Build, Own and Operate para Water and Electricity Company LLC (WEC), empresa pública encargada de desarrollar proyectos de desalación y tratamiento de agua en ese país.

Acciona Agua está presente en toda la estructura de proyecto: como socio inversor, como contratista único de EPC (llave en mano) y como socio líder y mayoritario en las tareas de operación y mantenimiento.

Además de su experiencia en grandes proyectos de desalación en todo el mundo, Acciona ha sido elegida por haber ofrecido un precio de agua desalada de 0,52 dólares USA por metro cúbico, uno de los más competitivos del mundo.

Ubicada en el suroeste del país, en la costa del mar Rojo, Shuqaiq3–que prevé estar finalizada a lo largo de 2021- será una de las mayores desaladoras de Arabia Saudí, incorporará tecnología de ósmosis inversa y tendrá una capacidad de tratamiento de 450.000 metros cúbicos diarios para atender a una población equivalente de 2 millones de personas. Además, contará con una instalación fotovoltaica para reducir el consumo específicp-

Este proyecto ofrece una de las tarifas de agua desalada más competitivas del mundo, y forma parte del programa de Arabia Saudí para transformar y modernizar el sector del agua a través de la renovación de sus instalaciones de producción de agua dulce, adaptándolas a los más modernos estándares internacionales de calidad y eficiencia. Se trata de la tercera desaladora de Accciona Agua en Arabia Saudí, lo que le permitirá atender a una población equivalente de casi 3 millones de personas en ese país.

