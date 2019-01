Bonet no cree que la solución para alcoa sea que la asuma la sepi

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, manifestó este martes en el Foro de la Nueva Economía que no ve como solución para la continuidad de ALCOA (AA.NY )"enviarla a un holding público" como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Así lo dijo Bonet en un acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que fue presentado por el nuevo presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Bonet fue preguntado sobre la situación de Alcoa, en la que se ha alcanzado un acuerdo con los trabajadores para que tengan continuidad sus plantas de Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia) hasta mediados de año.

A juicio de Bonet, "hay que procurar que sea competitiva" y "esforzarse en dialogar como es necesario para demostrar que se puede ser competitivo".

Ahora bien, según el responsable de la Cámara de Comercio, no es una solución "enviarla a un holding público", en referencia a la SEPI, porque "si no es competitiva, no es competitiva".

Bonet insistió en que se procure que la empresa sea viable y en "dialogar" en esta dirección.

(SERVIMEDIA)

29-ENE-19

MMR/pai