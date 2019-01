Montero cree que sánchez convocará elecciones en 2019 si no se aprueban los presupuestos

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mostró hoy su convicción de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará elecciones si no sale adelante el proyecto de Presupuestos para 2019, cuya redacción se basa en unos supuestos económicos y fiscales que, según desveló, ya cuentan con el aval de la Comisión Europea.

"Es una cosa que compete en exclusiva al presidente. Mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas, en donde estableció que si no había proyecto de Presupestos las elecciones se celebrarían a lo largo 2019; y creo que esa cuestión es la que tiene en la cabeza, pero es muy difícil adivinar, en una cuestión tan estratégica como son las elecciones, lo que un presidente en un momento determinado pueda decir, pero creo que es así", indicó en una entrevista en RTVE.

La ministra afirmó que esa ha sido la postura de Sánchez, mostrada de manera pública, y es la que ella conoce. "Si ha cambiado o hay otro criterio a mí se me escapa", indicó, confiada, en cualquier caso, en que las cuentas públicas encontrarán el apoyo parlamentario suficiente para salir adelante.

Montero reconoció que la fragmentación del Parlamento obliga a desarollar "habilidades de negociación" y es una situación que ha venido para quedarse, pero mostró su convicción de que las cuentas saldrán adelante. "Creo que el día de la votación mayoritariamente se van a pronunciar a favor", indicó, haciendo un llamamiento a "todos los grupos políticos" a apoyarlos.

"No se me ocurre por qué una fuerza política no va a apoyar salvo que tenga interés electoralista, un interés partidista", dijo en relación a los partidos que voten en contra de unos presupuestos que calificó de marcado carácter social y en beneficio de los ciudadanos, con medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, la retirada de copago farmacéutico o el aumento en las becas.

En este sentido, efectuó un llamamiento especial a Ciudadanos, "porque asistimos con cierta perplejidad a la pelea en la derecha". Si quieren tener una posición de centralidad, dijo, "tienen que mirar a la izquierda y la derecha", y se les ofrece, a su juicio, una oportunidad brindando el apoyo a las cuentas públicas. "El llamamiento es que no se derechice, que no se escore para disputar el voto al PP", añadió.

En cuanto al apoyo de los grupos independentistas catalanes, Montero recordó que el diálogo lo está organizando la vicepresidenta Carmen Calvo "con luz y taquígrafos" y siempre dentro del marco de la ley, y mostró dudas de que vaya a conocerse su decisión final hasta el mismo día de votar las cuentas. "Sabemos que quieren mejorar partidas", desveló, y hoy tienen declaraciones "contradictorias" porque "ellos están en un debate interno".

CARTA DE BRUSELAS

Por otro lado, la ministra desveló que el Gobierno recibió ayer la carta de la Comisión Europea que da vía libre para la elaboración de las cuentas en la medida que valida el escenario macroeconómico. La misiva indica que "no hacía falta presentar un nuevo DBP" y que "adelante con los Presupuestos", detalló Montero, si bien reconoció que continúa previniendo sobre los riesgos de cumplimiento "que se pueden prever en relación con los ingresos y los gastos".

Según Montero, dicha misiva implica que valida también las nuevas figuras impositivas, además de dar el respaldo a continuar con el proyecto de cuentas que le formularon.

En relación a la desconfianza del Banco de España de que se puedan alcanzar los ingresos previstos, lo minimizó con el argumento de que siempre que se presentan presupuestos hay un debate "recurrente" que cuestiona el nivel de ingresos.

En contra del mismo defendió que el Ejecutivo "ha sido prudente" en la previsión y "más prudente que los anteriores gobiernos", porque proyecta un crecimiento del 7,3% en la recaudación con subidas de impuestos, mientras que el exministro Cristóbal Montoro preveía aumentos similares "con bajadas fiscales".

Por otra parte, negó que vaya a gravar más al ciudadano medio. "Los ciudadanos tienen que tener la seguridad de que no se va a subir la fiscalidad ni a la clase media ni a la clase trabajadora", afirmó, asegurando que "blinda a la clase media" con "mejores servicios públicos".

En este sentido, indicó que el IRPF se sube a partir de los 130.000 euros, y en "el Impuesto de Sociedades a la mayoría de las empresas lo que hace es bajarles". "A una de cada cuatro que tributan en Sociedades se les va a bajar la fiscalidad", defendió, asegurando que la afectación es un 0,5% en el Impuesto de Sociedades y el 0,7% en el IRPF.

En cuanto a las dudas expresadas por el Banco de España sobre la sostenibilidad de las subidas de las pensiones conforme al IPC, afirmó que es sostenible y que el Pacto de Toledo trabaja precisamente para plantear propuestas que lo garanticen.

