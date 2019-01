Goirigolzarri reconoce el atractivo de bankia para otros bancos, pero defiende que el plan "es continuar solos"

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El presidente de BANKIA (BKIA.MC ) José Ignacio Goirigolzarri, admitió hoy que Bankia sea visto como un "activo extraordinariamente bueno" para otras entidades porque sería un buen complemento para algunas, pero enfrió la hipótesis de fusiones defendiendo el proyecto independiente.

"Tenemos un plan estratégico basado en desarrollar nuestra andadura con el perímetro actual", indicó al ser cuestionado durante la presentación de resultados sobre los distintos rumores de fusión que le han emparejado con BBVA o Sabadell, entre otras entidades, como fórmula para facilitar la salida del Estado del capital.

"Estoy oyendo rumores de todo tipo y condición, pero el marco que tenemos es gerenciar Bankia con el actual perímetro", insistió frente a la posibilidad de una operación en bloque con otra entidad, y aseguró también que "no he visto cambio" sobre la estrategia del Frob. "No hay ninguna operación encima de la mesa ni sobrevolando la mesa", zanjó.

En los últimos meses se había especulado también una posible colocación de la mayor parte del capital en manos del Estado a fondos o inversores para acelerar la salida.

El Estado, que controla el 61,4% del banco a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), aprobó recientemente precisamente ganar tiempo para privatizar la participación retrasando la fecha tope para su salida desde el 2019 al 2021.

Goirigolzarri reconoció que, con la volatilidad que se asentó en 2018 en el parqué y con el EurosToxx cayendo más del 30% en el ejercicio, "no era el momento" para retomar la desinversión ya que el precio "es una variable relevante" para tomar dicha decisión, aunque no descartó que puedan abrirse ventanas a lo largo de este ejercicio.

"En 2019 tenemos que ser optimistas, y esperar que el mercado a lo largo de año trate mejor a las acciones bancarias, y en la medida que lo trate mejor estamos seguros de que la entrega de nuestros resultados, el mercado nos trate mejor", apuntó.

El banquero defendió y valoró la relación con el Gobierno. "Yo tengo que decir que con los dos ministros del Gobierno anterior ha sido exquisita, de no injerencia política. Era fundamental para nosotros y así fue. Y con el Gobierno actual se mantiene esa exquisita relación. En términos de injerencia política no hemos notado ninguna diferencia respecto al Gobierno anterior y éste y eso lo valoramos y apreciamos", refirió.

28-ENE-19

