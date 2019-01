Miles de personas se manifiestan en Santiago para reclamar pensiones dignas

Santiago de Compostela, 26 ene (EFE).- Miles de personas -unas 4.000 según la organización- se han manifestado hoy en Santiago de Compostela en una marcha convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) bajo el nombre ?Por unas pensiones dignas y garantizadas? a la que también se han sumado colectivos de emigrantes retornados y los marineros noruegos de Long Hope.

La marcha arrancó alrededor de las 12.15 horas desde la Alameda de la capital gallega, pasó por la plaza de Galicia, continuó por la calle Doutor Teixeiro, la calle del Hórreo y, tras entrar en el Casco Histórico, prosiguió por la Rúa do Vilar para finalizar en la Praza de Praterías, que se quedó pequeña para acoger a los manifestantes.

?Queremos empleos, salarios y pensiones dignas, y estas demandas pasan en primer lugar por reclamar la derogación de las reformas laborales y de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013?, ha asegurado al cierre de la manifestación el secretario general de la CIG, Paulo Carril.

El líder de la central nacionalista ha apuntado que tener ?unas condiciones de vida dignas? pasa por ?una pensiones decentes? y que, cuanto más se demore la aplicación de estas reformas, ?mayor será el deterioro social?.

?Nos manifestamos hoy con la legitimidad que nos dan los años de lucha y ocho años después de que convocásemos una huelga general para protestar, justamente, contra aquella reforma de las pensiones de 2011 aprobada por la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), la patronal y el PSOE?, ha recordado Carril.

La mayor parte de los asistentes a esta manifestación eran pensionistas y personas de avanzada edad, ante lo que el sindicalista ha recordado que ?esta lucha nos afecta a todos, también a los que no podrán cobrar una pensión digna cuando sean mayores? y que se trata de una cuestión ?de pasado, de presente y de futuro?.

El secretario general de la CIG también ha advertido sobre ?el empobrecimiento generalizado de las pensiones?, una circunstancia propiciada por el calendario de reformas del Gobierno central, ?que pretende alargar la edad de jubilación, garantizar la continuidad de las reformas de 2011 y 2013 y eliminar el derecho a una jubilación a los 61 años?.

?La CIG no está dispuesta a permitir que el sistema público de pensiones se convierta en un sistema de caridad mientras intentan que apostemos los planes de pensiones privados?, ha denunciado Carril, quien ha incidido en que ?las pensiones dignas son un derecho fundamental conquistado tras décadas de lucha obrera?.

El sindicalista concluyó su intervención apelando a que ?con la CIG en la calle, la lucha continúa?, un cántico que se sumó a otros escuchados durante la manifestación como ?la culpa de quién es, del PSOE y del PP?, ?ni pacto social ni reforma laboral?, ?no, no, no, al robo de las pensiones? o ?en Galicia, empleo digno?.

Además de Carril, en el cierre de la marcha intervinieron varios representantes de colectivos de emigrantes retornados de toda Galicia, que concretaron su propuesta reclamando una revalorización de las pensiones acorde al Índice de Precios de Consumo y la fijación de una pensión mínima equivalente al 60 % del salario medio.

?Son medidas urgentes que pasan por cambios legislativos; ante la devaluación de las pensiones, las subidas previstas para 2018 y 2019 no son el camino ni siquiera para la recuperación de nuestro poder adquisitivo?, ha explicado una de las representantes de estos colectivos.

Por su parte, el portavoz de la asociación de exmarineros en Noruega, Alberto Paz, ha recordado que él y sus compañeros fueron ?ignorados y estafados por Noruega? y, posteriormente, ?abandonados por el Estado español, que no reconoce el trabajo de días, meses y años trabajando en el mar, en los barcos noruegos?.

?Somos más de 12.000 personas que esperamos una resolución y hoy nos movilizamos una vez más para reclamar una decisión política que permita que disfrutemos de una pensión más que merecida?, ha concluido Paz.

La manifestación también ha contado con la participación del Bloque Nacionalista Galego (BNG), cuya portavoz nacional, Ana Pontón, ha emplazado al Gobierno central a derogar la reforma laboral y las reformas laborales ?que no hacen más que menoscabar nuestros derechos?.

En este sentido, Pontón ha recordado que las pensiones de los gallegos ?son las segundas más bajas del Estado español? y ha reclamado que se vuelva a situar la edad de jubilación en los 65 años y que la cuantía de las pensiones se calcule sobre los quince mejores años de la vida laboral de los trabajadores.