Carmen calvo: "quienes no nos voten los presupuestos, lo tendrán que explicar rincón a rincón en cataluña y en toda españa"

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defendió hoy en Cataluña los Presupuestos del Estado para 2019 que ha presentado el Gobierno, y dijo que las fuerzas parlamentarias que no los respalden tendrán que dar explicaciones.

Durante un mítin del PSC en Mataró (Barcelona), Calvo se enorgulleció de que seis de cada diez euros de las próximas Cuentas del Estado serán "para pensiones, salario mínimo interprofesional y políticas de becas e igualdad".

Ante esos propósitos, añadió la vicepresidenta, "quienes no nos voten, lo van a tener que explicar rincón a rincón en toda Cataluña y en toda España; alguien tendrá que explicar por qué esto no se va a poder hacer".

Según Calvo, el PSOE es "una izquierda de Gobierno" que "no se anda con entelequias" y "no escurrimos el bulto de la responsabilidad y de la firmeza, que no es radicalidad ni disparatar".

(SERVIMEDIA)

26-ENE-19

JRN/ecr