Cabify ofrece contribuir a un fondo para compensar a los taxistas por la posible pérdida de valor de sus licencias

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El fundador de Cabify, Juan de Antonio, reveló este miércoles que la compañía está dispuesta a contribuir con pequeñas aportaciones a la creación de un fondo de compensación para que los taxistas no se vean afectados por una posible pérdida de valor de sus licencias y aseguró que dicha propuesta ha sido trasladad al Ministerio de Fomento.

Así se expresó De Antonio en una rueda de prensa, en la que sostuvo que el gran problema es el coste de las licencias, por lo que abogó por dar ayudas económicas a los propietarios de las mismas.

A este respecto, Cabify estima que la recompra de todas las licenciaa, en una ciudad como Madrid, podría suponer una cuantía total de unos 2.400 millones y que, gracias a aportaciones de cinco céntimos por kilómetro, se podrían obtener entre 400 y 1.000 millones anuales.

Sin embargo, de Antonio se mostró convencido de que finalmente no sería necesario utilizar esos fondos, ya que sostiene que las licencias de taxis no perderán valor en el futuro.

"El Ministerio decidió ir por otros caminos que llevan a la prohibición y no solucionan ningún problema", lamentó De Antonio, quien considera que solo trató de ganar tiempo.

En esta línea, pidió al Gobierno central que tome las riendas" de la regulación de las licencias de vehículos turismos con conductor (VTC) para "regular mirando hacia el futuro" y para "solucionar el problema que se ha creado traspasando esta competencia a las regiones".

Por otro lado, advirtió a la Generalitat de Cataluña de que, si aprueba finalmente la exigencia de que los vehículos VTC deban ser contratados con una antelación mínima de 15 minutos, eso supondrá la expulsión de la compañía.

"No hay que precipitar ninguna decisión ni ningún anuncio sobre lo que va a ocurrir en Barcelona, pero las noticias sobre el cambio regulatorio no son para nada esperanzadoras", añadió De Antonio, quien sentenció que "me cuesta creer que la Generalitat quiera expulsar del territorio a una empresa como Cabify".

A este respecto, explicó que la gran mayoría del negocio de Cabify en Cataluña se ofrece a través de vehículos VTC y que el 96% de los trayectos son contratados en el momento, pese a que la plataforma permite la contratación anticipada.

Además, destacó que Cabify cuenta con un millón de usuarios registrados en Cataluña y que hay más de 2.000 familias con conductores de su plataforma, cifra que se incrementará hasta 5.000 este mismo año.

Por otro lado, De Antonio se refirió a su relación con el taxi. "Me resisto a creer que el taxi no quiera aliados en su batalla contra el vehículo particular" y advirtió a los taxistas de que "no están haciendo el mejor uso de sus argumentos".

"Las actitudes violentas no benefician a nadie", añadió el fundador de Cabify, quien sostuvo que, "estamos convencidos de que un pequeño grupo de radicales ha secuestrado no solo a la ciudadanía sino también a la gran mayoría de los taxistas que no se sienten representados".

(SERVIMEDIA)

23-ENE-19

JBM/man