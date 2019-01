Montero dice que la regulación sobre el conflicto del taxi y las vtc "es una competencia" de las autonomías

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió hoy que la capacidad para resolver el conflicto entre el taxi y las licencias de VTC cae en la órbita de las comunidades autónomas que son las que tienen transferidas dichas competencias, frente a las numerosas demandas para que el Gobierno tome partido y ponga fin al conflicto.

"El Gobierno es siempre respetuoso con las competencias autonómicas y, por supuesto que velamos por que no se produzcan unas diferencias inasumibles pero las comunidades autónoma son las que tienen las competencias y lo que sí tienen estas administraciones es todo el apoyo del Gobierno", refirió al ser cuestionada por una posible intervención del Ejecutivo para sofocar el problema y evitar que se dicten soluciones muy diferenciales entre las distintas autonomías.

Montero hizo estas declaraciones antes de presentar el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 a la CEOE a preguntas de los medios y después de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero reclamase esta misma mañana en un acto organizado por Servimedia que "alguien con autoridad les diga" a los taxistas que "paremos este conflicto" y se inicie "un proceso de concertación".

La ministra dijo que el Gobierno no contempla el supuesto de que las autonomía se inhiban o no resuelvan el conflicto ni tenga la tentación de devolver dicha competencia porque "no está ni previsto constitucionalmente". "Gran parte de las comunidades autónomas nunca rehúsa hacer uso de sus competencias y no se puede tampoco no utilizar las competencias dependiendo del conflicto", añadió.

Según la ministra hay un conflicto heredado por la concesión licencias excesivas de VTC "en los años previos" porque "no ha habido respeto a las normas" y ahora cada autonomía o ayuntamiento tendrá que encontrar una solución adaptada a su situación específica porque cada ciudad es diferente "y por tanto las respuestas tienen que ser distintas, dependiendo del entorno".

Montero hizo un llamamiento a "la responsabilidad" y establer una reglas de juego "que permitan las convivencia de los sectores, que lo hagan sin que se merme la capcidad de competencia de ninguno de los sectores", pero garantizando el servicio al ciudadano que necesita disponer de ese servicio de transporte. Por otra parte, la ministra condenó "cualquier acto de violencia" y "cualquier tipo de agresión", en alusión a los problemas que se están provocando por el propio conflicto.

