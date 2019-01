Ábalos entrega el premio anci al ingeniero iván couceiro

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha entregado el 'Premio ANCI a Tesis Doctorales 2018' al ingeniero de Caminos Canales y Puertos de la Universidad de La Coruña Iván Couceiro Aguiar, por su tesis "Structural optimization of steel jackets for offshore wind turbines considering dynamic response and fatigue constraints".

La asociación española de constructoras no cotizadas ANCI premia desde hace ya 20 años las mejores tesis doctorales de ingenieros de Caminos Canales y Puertos recibidas con calificación de 'cum laude' en las Universidades españolas, implicándonos así en el desarrollo de la I+D+i del sector, detalló la asociación.

Durante el encuentro el presidente de ANCI, Jaime Lamo de Espinosa, consideró "una buena noticia" el incremento de la inversión en infraestructuras que prevén los Presupuestos Generales del Estado de 2019, aunque se mantenga en cotas "muy alejadas a las de antes de la crisis".

En el acto de entrega del reconocimiento estuvo presente, junto a Ábalos y Lamo de Espinosa, el rector Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros; la Subsecretaria del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), Juana Lázaro; y Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

(SERVIMEDIA)

22-ENE-19

ECR/gja