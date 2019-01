El impuesto a los servicios digitales será deducible del de sociedades

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El nuevo impuesto a determinados servicios digitales, cuyo proyecto de ley fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que ahora tendrá que pasar por la tramitación parlamentaria, será deducible del Impuesto de Sociedades.

Así lo señalaron este lunes a Servimedia fuentes del Ministerio de Hacienda, que explicaron, confirmando la información adelantada por 'El Independiente', que se trata de algo "normal" para evitar que se tribute dos veces por el mismo concepto.

En este sentido, las fuentes consultadas indicaron que el impuesto a los servicios digitales, también conocido como 'tasa Google', será deducible de la misma forma que se hace con el IVA. Sin embargo, el otro impuesto de nueva creación, el de las transacciones financieras, no será deducible ya que, según Hacienda, en ese caso lo que se grava es la compraventa de acciones y no los ingresos, por lo que consideran que no habría doble tributación.

Además, desde el Ministerio encabezado por María Jesús Montero aseguraron que no es lo mismo tributar por los beneficios de la empresa, que es lo que grava el Impuesto de Sociedades, que por los ingresos generados por la venta de datos, publicidad en línea e intermediación.

Este nuevo impuesto a las grandes empresas tecnológicas gravará con un tipo del 3% a las empresas con ingresos anuales de 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan ingresos superiores a tres millones de euros en España.

Los servicios a los que se aplicará este impuesto serán los de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

La estimación de recaudación detallada en el proyecto de Presupuestos de 2019 prevé unos ingresos de 1.200 millones de euros con este impuesto, cifra que el Gobierno socialista considera "prudente" en comparación con las previsiones manejadas por el anterior Ejecutivo del PP.

21-ENE-19

